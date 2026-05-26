Plaid Technologies Aktie mit Kursrutsch - -7,10 % - 26.05.2026

Obwohl die Plaid Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,97 %.

Die Plaid Technologies Aktie ist bisher um -7,10 % auf 0,3140€ gefallen. Das sind -0,0240 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Plaid Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -14,21 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,10 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -30,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Plaid Technologies auf -39,76 %.

Plaid Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -30,62 % 1 Monat +31,58 % 3 Monate +23,97 % 1 Jahr -39,76 %

Informationen zur Plaid Technologies Aktie

Stand: 26.05.2026, 10:02 Uhr

Es gibt 68 Mio. Plaid Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,24 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mastercard Registered (A), Visa (A) und Co.

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,47 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,21 %. Block (A) legt um +0,95 % zu

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Ob die Plaid Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plaid Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.