🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPlaid Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Plaid Technologies

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Plaid Technologies Aktie mit Kursrutsch - -7,10 % - 26.05.2026

    Am 26.05.2026 ist die Plaid Technologies Aktie, bisher, um -7,10 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Plaid Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Plaid Technologies Aktie mit Kursrutsch - -7,10 % - 26.05.2026
    Foto: 417264605

    Plaid Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.05.2026

    Die Plaid Technologies Aktie ist bisher um -7,10 % auf 0,3140 gefallen. Das sind -0,0240  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Plaid Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -14,21 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,10 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Obwohl die Plaid Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,97 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -30,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Plaid Technologies auf -39,76 %.

    Plaid Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -30,62 %
    1 Monat +31,58 %
    3 Monate +23,97 %
    1 Jahr -39,76 %
    Stand: 26.05.2026, 10:02 Uhr

    Informationen zur Plaid Technologies Aktie

    Es gibt 68 Mio. Plaid Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,24 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mastercard Registered (A), Visa (A) und Co.

    Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,47 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,21 %. Block (A) legt um +0,95 % zu

    Plaid Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Plaid Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plaid Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Plaid Technologies

    -11,83 %
    -30,62 %
    +31,58 %
    +23,97 %
    -0,67 %
    ISIN:CA7261351067WKN:A41F7S
    Plaid Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Plaid Technologies Aktie mit Kursrutsch - -7,10 % - 26.05.2026 Am 26.05.2026 ist die Plaid Technologies Aktie, bisher, um -7,10 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Plaid Technologies Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     