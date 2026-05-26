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    Besonders beachtet!

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    Ceres Power Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 26.05.2026

    Am 26.05.2026 ist die Ceres Power Aktie, bisher, um -5,59 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ceres Power Aktie.

    Besonders beachtet! - Ceres Power Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 26.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Ceres Power ist ein führendes Unternehmen in der Brennstoffzellentechnologie mit innovativen SOFC-Produkten. Es kooperiert mit globalen Partnern und konkurriert mit Bloom Energy und Ballard Power. Die SteelCell®-Technologie bietet hohe Effizienz und Flexibilität als Alleinstellungsmerkmal.

    Ceres Power Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.05.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Ceres Power Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,59 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,54 %, geht es heute bei der Ceres Power Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Ceres Power-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +191,45 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ceres Power Aktie damit um +22,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +67,00 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Ceres Power einen Anstieg von +313,71 %.

    Ceres Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,12 %
    1 Monat +67,00 %
    3 Monate +191,45 %
    1 Jahr +1.171,57 %
    Stand: 26.05.2026, 10:03 Uhr

    Informationen zur Ceres Power Aktie

    Es gibt 195 Mio. Ceres Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,88 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,28 %. Plug Power notiert im Minus, mit -1,41 %.

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    Ob die Ceres Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ceres Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ceres Power

    -5,69 %
    +22,12 %
    +67,00 %
    +191,45 %
    +1.171,57 %
    +178,33 %
    -16,22 %
    -44,71 %
    ISIN:GB00BG5KQW09WKN:A2NB49
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