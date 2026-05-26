NEL ASA Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,05 % - 26.05.2026

Die NEL ASA Aktie notiert aktuell bei 0,3385€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,05 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0180 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,19 %, geht es heute bei der NEL ASA Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NEL ASA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +102,49 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um +19,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +65,76 %. Im Jahr 2026 gab es für NEL ASA bisher ein Plus von +93,28 %.

NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,06 % 1 Monat +65,76 % 3 Monate +102,49 % 1 Jahr +69,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

Stand: 26.05.2026, 10:03 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nel ASA als spekulative Zock-Position mit Schwerpunkt auf Kursentwicklung und Risiko. Die Debatte spannt sich um realistische Kursziele von etwa 0,5–1 €, Fantasie‑Moves über 3 € und mögliche Aufwärts-/Rücksetzmuster, oft mit Stop-Loss–Überlegungen. Fundamentale Treiber wie die Wasserstoff‑Thematik werden genannt, während manche die Bewertung als zu hoch bezeichnen. Auch Handelsunterbrechungen/Reserved-Status an Oslo werden als möglicher Einfluss erwähnt.

Informationen zur NEL ASA Aktie

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 625,99 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ballard Power Systems, Siemens Energy und Co.

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,28 %. Siemens Energy notiert im Minus, mit -0,62 %.

NEL ASA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.