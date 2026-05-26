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    Besonders beachtet!

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    NEL ASA Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,05 % - 26.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die NEL ASA Aktie bisher Verluste von -5,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NEL ASA Aktie.

    Besonders beachtet! - NEL ASA Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,05 % - 26.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

    Wie hat sich die NEL ASA-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die NEL ASA Aktie notiert aktuell bei 0,3385 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,05 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0180  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,19 %, geht es heute bei der NEL ASA Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NEL ASA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +102,49 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um +19,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +65,76 %. Im Jahr 2026 gab es für NEL ASA bisher ein Plus von +93,28 %.

    NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,06 %
    1 Monat +65,76 %
    3 Monate +102,49 %
    1 Jahr +69,06 %
    Stand: 26.05.2026, 10:03 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nel ASA als spekulative Zock-Position mit Schwerpunkt auf Kursentwicklung und Risiko. Die Debatte spannt sich um realistische Kursziele von etwa 0,5–1 €, Fantasie‑Moves über 3 € und mögliche Aufwärts-/Rücksetzmuster, oft mit Stop-Loss–Überlegungen. Fundamentale Treiber wie die Wasserstoff‑Thematik werden genannt, während manche die Bewertung als zu hoch bezeichnen. Auch Handelsunterbrechungen/Reserved-Status an Oslo werden als möglicher Einfluss erwähnt.

    Zur NEL ASA Diskussion

    Informationen zur NEL ASA Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 625,99 Mio. € wert.

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    Die globalen Energiemärkte befinden sich in einer sich gefühlt immer schneller drehenden Welt in einem ebenso schnellen Wandel, manche würden das auch „neudeutsch“ Transformation nennen. Während der von vielen Investoren lang ersehnte …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ballard Power Systems, Siemens Energy und Co.

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,28 %. Siemens Energy notiert im Minus, mit -0,62 %.

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    Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NEL ASA

    -6,31 %
    +19,06 %
    +65,76 %
    +102,49 %
    +69,06 %
    -70,50 %
    -78,26 %
    +18,86 %
    ISIN:NO0010081235WKN:A0B733
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