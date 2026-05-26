Xiaomi Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 26.05.2026

Mit einer Performance von -4,48 % musste die Xiaomi Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,96 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Xiaomi Aktionäre einen Verlust von -14,15 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -1,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,12 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,94 % 1 Monat -3,86 % 3 Monate -14,15 % 1 Jahr -43,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Stand: 26.05.2026, 10:04 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung von Xiaomi, den Abwärtstrend und die Bewertung. Von ca. 1,5 Mrd Leerverkäufen bei einem Free Float von ca. 17 Mrd ist die Rede, daher wird ein mögliches Short-Squeeze-Szenario diskutiert. Regulatorische Maßnahmen gegen Schatten-Leerverkäufe könnten zu Kursdeckungen zwingen. Fundamentale Diskussionen betreffen Autosparte, Free Cash Flow, EBITDA-Multiple und Analystenprognosen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,95 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,54 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,84 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,57 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.