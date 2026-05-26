DXC modernisiert Kundenservice und Anwendungen für Telenor Sweden

STOCKHOLM, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, hat eine Partnerschaft mit Telenor Sweden, einem der führenden Telekommunikationsanbieter in der nordischen Region, geschlossen, um den Kundenservice zu modernisieren und die Technologielandschaft des Unternehmens zu stärken. Aufbauend auf einer langjährigen Zusammenarbeit hat DXC eine umfassende Cloud-Migration für den Kundenservice von Telenor Sweden abgeschlossen und unterstützt darüber hinaus weitergehende Maßnahmen zur Anwendungsmodernisierung.

Um den digitalen Anforderungen gerecht zu werden, suchte Telenor einen Partner mit umfassender Erfahrung im Telekommunikationsbereich, der Altsysteme modernisiert, die Kundeninteraktion verbessert und eine skalierbarere Technologiebasis schafft.

DXC migrierte die Sprach- und Chat-Kanäle von Telenor für Privatkunden und kleine Geschäftskunden auf eine moderne, cloudbasierte Contact-Center-Plattform. Die neue Plattform unterstützt mehr als 500 Spezialisten gleichzeitig und bearbeitet mehr als 300 000 Kundenanrufe pro Monat. Das Programm umfasste die Integration in Dutzende Backoffice-Systeme sowie die Entwicklung fortschrittlicher Anrufabläufe und ermöglichte so eine reibungslose Inbetriebnahme.

Zusätzlich zur Cloud-Migration bietet DXC Anwendungsdienste sowie Entwicklungsunterstützung für die Kundenservice-Anwendungen von Telenor, um die betriebliche Komplexität zu reduzieren, Prozesse zu optimieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Damit wird auch die Grundlage für künftige KI-Fähigkeiten geschaffen.

„Dies ist mehr als ein Contact-Center-Upgrade", sagte Peter Skarendal, Geschäftsleiter von DXC Sweden. „Wir modernisieren auch die dahinterliegenden Anwendungen. Dadurch erhält Telenor den Spielraum, seinen Kundenservice weiterzuentwickeln und KI einzubinden, sobald die Anwendungsfälle ausgereift sind."

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels schneller Ergebnisse zu erzielen. Mit fundierter Fachkenntnis in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Application Modernization und Industry-Specific Software Solutions modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

MEDIENKONTAKT: Ashley Houk-Temple, Medienarbeit, ashley.houktemple@dxc.com

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Die DXC Technology Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 8,27EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.