93 0 Kommentare Deutsche Bank 2026: Aktionäre fordern Verantwortlichkeit von EY nach Wirecard-Skandal

Auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank spitzt sich ein Konflikt zu: Aktionäre stellen sich gegen EY als Prüfer und prangern Verstrickungen im Wirecard-Skandal an.

Die Deutsche Bank will auf der Hauptversammlung am 28.05.2026 Ernst & Young (EY) erneut zum Abschlussprüfer bestellen.

Aktionäre haben einen Gegenantrag eingereicht, der am 28.05.2026 mündlich begründet wird, und werben um Unterstützung anderer Aktionäre.

Kritikpunkt: EY wird eine verantwortliche Rolle im Wirecard-Skandal vorgeworfen; das Unternehmen verweigere Aufklärung und verweigere Verhandlungen zur Entschädigung der Anleger trotz Aufforderungen des Bayerischen Obersten Landesgerichts.

Im Jan./Feb. 2024 hat die deutsche EY-Landesgesellschaft eine Rechtsformumwandlung vorgenommen, die den Zugriff von Gläubigern auf Vermögenswerte deutlich einschränken soll; dies wird als unseriös bzw. „Taschenspielertrick“ bewertet.

Aktionär Roberto Siotto und Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Schirp kritisieren die geplante Wiederbestellung; Schirp hebt das widersprüchliche Verhalten der Deutsche Bank hervor, die EY vertraut, während DWS-Fondseinheiten gegen EY klagen.

Hintergrund/Dringlichkeit: Die Deutsche Bank steht selbst in Ermittlungen (Durchsuchung Jan. 2026, Klagen im März 2026), weshalb Aktionäre fordern, einen wirtschaftlich und rechtlich unbescholtenen Prüfer zu wählen.





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