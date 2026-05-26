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    Deutsche Bank 2026: Aktionäre fordern Verantwortlichkeit von EY nach Wirecard-Skandal

    Auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank spitzt sich ein Konflikt zu: Aktionäre stellen sich gegen EY als Prüfer und prangern Verstrickungen im Wirecard-Skandal an.

    Deutsche Bank 2026: Aktionäre fordern Verantwortlichkeit von EY nach Wirecard-Skandal
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die Deutsche Bank will auf der Hauptversammlung am 28.05.2026 Ernst & Young (EY) erneut zum Abschlussprüfer bestellen.
    • Aktionäre haben einen Gegenantrag eingereicht, der am 28.05.2026 mündlich begründet wird, und werben um Unterstützung anderer Aktionäre.
    • Kritikpunkt: EY wird eine verantwortliche Rolle im Wirecard-Skandal vorgeworfen; das Unternehmen verweigere Aufklärung und verweigere Verhandlungen zur Entschädigung der Anleger trotz Aufforderungen des Bayerischen Obersten Landesgerichts.
    • Im Jan./Feb. 2024 hat die deutsche EY-Landesgesellschaft eine Rechtsformumwandlung vorgenommen, die den Zugriff von Gläubigern auf Vermögenswerte deutlich einschränken soll; dies wird als unseriös bzw. „Taschenspielertrick“ bewertet.
    • Aktionär Roberto Siotto und Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Schirp kritisieren die geplante Wiederbestellung; Schirp hebt das widersprüchliche Verhalten der Deutsche Bank hervor, die EY vertraut, während DWS-Fondseinheiten gegen EY klagen.
    • Hintergrund/Dringlichkeit: Die Deutsche Bank steht selbst in Ermittlungen (Durchsuchung Jan. 2026, Klagen im März 2026), weshalb Aktionäre fordern, einen wirtschaftlich und rechtlich unbescholtenen Prüfer zu wählen.






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