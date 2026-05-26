Statt des versprochenen Iran-Deals erleben wir wieder ("defensive") Kampfhandlungen zwischen den USA und Teheran - und das vor dem Hintergrund, dass ein Deal bereits mehrfach von den Aktienmärkten eingepreist wurde! Gestern war der Ölpreis aufgrund von Deal-Hoffnungen abgestürzt - was passiert heute, da die Dinge offenkundig nicht so laufen, wie die Optimisten erwartet hatten? Interessante Entwicklungen auch beim Thema KI: so hat Chinas Huawei einen neuen Chip entwickelt, der den Abstand zu Chips von Nvidia deutlich verringert. Hinzu kommen die rasant steigenden Kosten für die führenden amerikanischen KI-Modelle - sind menschliche Angestellte doch im Endeffekt "günstiger"? Die Zeit günstiger KI-Abos jedenfalls scheinen vorbei zu sein - Google und Co heben die Preise für Abos deutlich an, weil ihre eigenen Kosten so hoch sind..

Hinweis aus Video:

Der Kampf um Rohstoffe

https://www.renditemanufaktur.net/LM/Kritische-Mineralien/willkommen-f ...

Das Video "Wo ist der eingepreiste Iran-Deal? Und wie die KI-Story kippt!" sehen Sie hier..