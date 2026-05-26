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    Wo ist der eingepreiste Iran-Deal? Und wie die KI-Story kippt!

    Interessante Entwicklungen auch beim Thema KI: so hat Chinas Huawei einen neuen Chip entwickelt, der den Abstand zu Chips von Nvidia deutlich verringert.

    Statt des versprochenen Iran-Deals erleben wir wieder ("defensive") Kampfhandlungen zwischen den USA und Teheran - und das vor dem Hintergrund, dass ein Deal bereits mehrfach von den Aktienmärkten eingepreist wurde! Gestern war der Ölpreis aufgrund von Deal-Hoffnungen abgestürzt - was passiert heute, da die Dinge offenkundig nicht so laufen, wie die Optimisten erwartet hatten? Interessante Entwicklungen auch beim Thema KI: so hat Chinas Huawei einen neuen Chip entwickelt, der den Abstand zu Chips von Nvidia deutlich verringert. Hinzu kommen die rasant steigenden Kosten für die führenden amerikanischen KI-Modelle - sind menschliche Angestellte doch im Endeffekt "günstiger"? Die Zeit günstiger KI-Abos jedenfalls scheinen vorbei zu sein - Google und Co heben die Preise für Abos deutlich an, weil ihre eigenen Kosten so hoch sind..

    Hinweis aus Video:
    Der Kampf um Rohstoffe
    https://www.renditemanufaktur.net/LM/Kritische-Mineralien/willkommen-f ...

     

    Das Video "Wo ist der eingepreiste Iran-Deal? Und wie die KI-Story kippt!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Wo ist der eingepreiste Iran-Deal? Und wie die KI-Story kippt! Statt des versprochenen Iran-Deals erleben wir wieder ("defensive") Kampfhandlungen zwischen den USA und Teheran - und das vor dem Hintergrund, dass ein Deal bereits mehrfach von den Aktienmärkten eingepreist wurde!

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