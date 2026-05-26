SAP-Zertifikate mit bis zu 21%-Chance und 35% Sicherheitspuffer

Nach der Präsentation zur zukünftigen KI-Strategie und dem Innovationsfahrplan bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 230 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die SAP-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs wieder unter Druck geraten sollte.

Bonus-Zertifikat mit 21% Chance und 35% Sicherheitspuffer

Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FE4EN01) auf die SAP-Aktie mit Barriere bei 100 Euro, Bonuslevel und Cap bei 180 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.9.27, konnte beim Aktienkurs von 153,70 Euro mit 148,96 Euro erworben werden. Verbleibt die SAP-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 100 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 180 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 148,96 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum September 2027 einen Bruttoertrag von 20,84 Prozent (=16 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 34,94 Prozent auf 100 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 17% Chance und 22% Discount

Das DZ Bank-Discount-Zertifikat auf die SAP-Aktie (ISIN: DE000DN0AXF0), BV 1, Bewertungstag 17.9.27, mit Cap bei 140 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 153,70 Euro mit 119,75 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 22,09 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die SAP-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 140 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 140 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es bis zum September 2027 einen Bruttoertrag von 16,91 Prozent (=12 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 140 Euro, dann wird dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Anlageprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.