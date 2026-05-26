Strategy und BitMine pausieren Bitcoin- und Ethereum-Käufe

Während zwei der bekanntesten Krypto-Treasury-Unternehmen der Welt vergangene Woche keine neuen Käufe tätigten, setzen kleinere börsennotierte Gesellschaften ihre Expansion fort. Die Entwicklung kommt in einer Phase rückläufiger Marktliquidität und sinkender Handelsaktivität am Kryptomarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Besonders aufmerksam verfolgt wurde die Pause bei Strategy, dem weltweit größten börsennotierten Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Nach Angaben von Lookonchain kaufte das Unternehmen in der vergangenen Woche keinen einzigen zusätzlichen Bitcoin.

Nach aktuellen Angaben hält das Unternehmen inzwischen 843.738 Bitcoin mit einem Marktwert von mehr als 65 Milliarden US-Dollar.

Unternehmensgründer Michael Saylor erklärte auf der Plattform X, dass Strategy in der vergangenen Woche stattdessen Anleihen gekauft habe. Medienberichten zufolge arbeitet Strategy derzeit an einem Rückkauf von Wandelanleihen im Volumen von nahezu 1,5 Milliarden US-Dollar.

An der Börse reagierten Anleger zurückhaltend. Die Aktie von Strategy schloss zuletzt 3 Prozent schwächer bei 159,89 US-Dollar.

BitMine pausiert Ethereum-Offensive

Auch BitMine legte beim Kauf digitaler Vermögenswerte eine Pause ein. Laut Lookonchain erwarb das mit Investor Tom Lee verbundene Unternehmen im gleichen Zeitraum kein zusätzliches Ethereum.

Die Entwicklung folgt auf eine Phase massiver ETH-Akkumulation. Bereits in den Wochen zuvor hatte sich das Tempo der Käufe jedoch deutlich verlangsamt. Noch am 12. Mai war bekannt geworden, dass BitMine in der Vorwoche lediglich 26.659 ETH erworben hatte – nachdem das Unternehmen in den drei Wochen davor jeweils mehr als 100.000 ETH gekauft hatte.

Trotz der aktuellen Zurückhaltung zählt BitMine inzwischen zu den größten institutionellen Ethereum-Haltern weltweit. Das Unternehmen besitzt nach jüngsten Angaben mehr als 5,2 Millionen ETH und kontrolliert damit rund 4,31 Prozent des gesamten umlaufenden Ethereum-Angebots.

Die BitMine-Aktie verlor zuletzt 3,7 Prozent auf 18,88 US-Dollar.

Kleinere Unternehmen nutzen die Schwächephase zum Einstieg

Während die beiden Marktführer pausierten, griffen mehrere kleinere börsennotierte Unternehmen weiter zu. Insgesamt kauften vier Gesellschaften laut Lookonchain zusätzliche 612 Bitcoin im Gegenwert von rund 47,5 Millionen US-Dollar.

Zu den Käufern gehörten Strive, The Smarter Web Company PLC, DDC Enterprise Limited sowie Hyperscale Data.

Gemeinsam halten die vier Unternehmen nach den jüngsten Käufen nun rund 21.525 Bitcoin im Wert von etwa 1,67 Milliarden US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



