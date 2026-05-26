Phillips 66 Aktie mit kräftigem Kursplus - 26.05.2026

Die Phillips 66 Aktie notiert aktuell bei 151,35€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,07 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,93 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Phillips 66 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 151,35€, mit einem Plus von +4,07 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Phillips 66 ist ein US-Energieunternehmen mit Fokus auf Raffinerie, Midstream, Chemie (über Chevron Phillips Chemical) und Marketing. Hauptprodukte: Kraftstoffe, Petrochemikalien, Schmierstoffe. Starke Position im US-Raffineriemarkt. Wichtige Konkurrenten: Valero, Marathon Petroleum, ExxonMobil, Chevron. USP: integrierte Wertschöpfungskette, starke Midstream- und Chemie-Beteiligungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Phillips 66 Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +17,24 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Phillips 66 Aktie damit um -2,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,76 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Phillips 66 einen Anstieg von +38,32 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

Phillips 66 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,04 % 1 Monat +8,76 % 3 Monate +17,24 % 1 Jahr +52,00 %

Informationen zur Phillips 66 Aktie

Stand: 26.05.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 401 Mio. Phillips 66 Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,74 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Phillips 66

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,16 %. Valero Energy notiert im Minus, mit -0,67 %. Exxon Mobil notiert im Plus, mit +0,11 %. Marathon Petroleum Corporation legt um +3,52 % zu

Phillips 66 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Phillips 66 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Phillips 66 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.