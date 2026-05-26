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    Deutsche Anleihen

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    Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Bund-Future fällt und Renditen in Eurozone steigen
    • Ölpreise steigen nach Angriffen am Persischen Golf
    • Märkte erwarten EZB-Zinserhöhung im Juni wegen Ölpreis
    Deutsche Anleihen - Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Gestiegene Rohölpreise belasteten die Kurse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,29 Prozent auf 126,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,97 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

    Die Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg hat wieder zugenommen. Trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Im Süden des Landes wurden Raketenstellungen getroffen und im Bereich der Straße von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen sollten, wie das US-Militär mitteilte. Unterdessen brachte US-Präsident Donald Trump mit Blick auf die Verhandlungen eine mögliche Kompromisslösung für den Umgang mit Irans angereichertem Uran ins Spiel.

    Am Montag waren die Ölpreise noch stark gefallen. Die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung und die Öffnung der Straße von Hormus hatte die Preise belastet. Die Anleihekurse reagieren derzeit stark auf die Ölpreisentwicklung. Schließlich wurden seit Kriegsbeginn Ende Februar die Inflationserwartungen geschürt. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die Europäische Zentralbank im Juni ihre Leitzinsen anheben wird.

    Im weiteren Handelsverlauf werden nur wenige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Eine Ausnahme ist das am Nachmittag in den USA anstehende Verbrauchervertrauen des Conference Boards für den Monat Mai. "Die Vorgaben sind per saldo belastend", schreiben Experten der Helaba. "So sind die Benzinpreise in Folge des Iran-Krieges weiter gestiegen." Allerdings sollten die gestiegenen Aktienkurse einen Absturz des Stimmungsindikators verhindern./jsl/jkr/stk




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