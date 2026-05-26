Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Gestiegene Rohölpreise belasteten die Kurse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,29 Prozent auf 126,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,97 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg hat wieder zugenommen. Trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Im Süden des Landes wurden Raketenstellungen getroffen und im Bereich der Straße von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen sollten, wie das US-Militär mitteilte. Unterdessen brachte US-Präsident Donald Trump mit Blick auf die Verhandlungen eine mögliche Kompromisslösung für den Umgang mit Irans angereichertem Uran ins Spiel.