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    Chartanalyse

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    Leonardo-Aktie: Starker Dreijahres-Aufwärtstrend trifft auf kritische Konsolidierung

    Die Leonardo-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine beeindruckende Kursrally hingelegt. Nach einer Versechsfachung des Werts ringt der Markt nun zwischen Gewinnmitnahmen und Trendtreue – die entscheidenden Marken für die nächste Bewegungsrichtung sind klar abgesteckt.

    Chartanalyse - Leonardo-Aktie: Starker Dreijahres-Aufwärtstrend trifft auf kritische Konsolidierung
    Foto: Leonardo S.p.A. and subsidiaries.

    Dynamischer Aufwärtstrend über drei Jahre

    Die Leonardo-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine beeindruckende Aufwärtsbewegung hingelegt. Ausgehend von Kursen knapp über 10 Euro im Frühjahr 2023 etablierte der Wert einen stabilen Aufwärtstrend, der nur von temporären Konsolidierungen unterbrochen wurde. Das 3-Jahres-Tief liegt bei 10,045 Euro vom 7. Juni 2023, seither hat sich der Kurs in der Spitze mehr als versechsfacht. Im März 2026 markierte die Aktie mit 64,44 Euro ihr bisheriges 3-Jahres-Hoch, bevor eine ausgedehnte Korrekturphase einsetzte. Insgesamt bleibt das Chartbild klar bullisch, auch wenn die jüngste Seitwärts- bis Abwärtsbewegung zeigt, dass nach der Rallye Gewinnmitnahmen dominieren und der Markt nach einer neuen Balance sucht.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld zwischen Hoch und Tief

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 51,92 Euro (25. Mai 2026). Damit notiert Leonardo deutlich über dem 3-Jahres-Tief von 10,045 Euro und zeigt weiterhin einen massiven Performancevorsprung gegenüber den frühen Kursen der Zeitreihe. Gleichzeitig hat sich der Wert spürbar vom 3-Jahres-Hoch bei 64,44 Euro entfernt und handelt rund ein Fünftel darunter. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit in einer Konsolidierungsphase innerhalb eines intakten langfristigen Aufwärtstrends: Die Rallye von unter 20 Euro Anfang 2024 bis über 60 Euro im Frühjahr 2026 wurde zuletzt durch eine Abkühlung auf Niveaus um 50 Euro korrigiert, ohne den übergeordneten Trend zu brechen.

    200-Tage-Linie signalisiert übergeordneten Aufwärtstrend

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kurshistorie aktuell im Bereich von rund 54 Euro. Damit notiert der aktuelle Kurs von 51,92 Euro etwa 3,9 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Nach der starken Rallye und dem Hoch über 64 Euro ist die leichte Unterschreitung der 200-Tage-Linie ein Hinweis auf eine laufende Konsolidierung, nicht jedoch auf einen vollendeten Trendwechsel. Solange sich die Durchschnittslinie selbst aufwärts richtet und der Kurs in ihrer Nähe pendelt, bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt. Erst ein nachhaltiges Abgleiten deutlich unter die Zone um die 200-Tage-Linie würde das positive mittelfristige Bild ernsthaft in Frage stellen.

    Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Blick

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 48 bis 50 Euro eine markante Unterstützungszone herausgebildet, die in den vergangenen Wochen mehrfach angelaufen und verteidigt wurde. Fällt die Aktie darunter, rückt der Bereich um 44 bis 46 Euro als nächste Auffangzone in den Fokus, wo in der Vergangenheit ebenfalls Drehpunkte im Kursverlauf zu beobachten waren. Auf der Oberseite trifft Leonardo zunächst im Band zwischen 56 und 58 Euro auf einen relevanten Widerstand, der bereits mehrfach weitere Anstiegsversuche ausgebremst hat. Darüber wartet die Zone von 60 bis 64 Euro mit dem 3-Jahres-Hoch bei 64,44 Euro als zentrale Hürde. Erst ein Ausbruch über diese Marke würde den langfristigen Aufwärtstrend bestätigen und neues Kurspotenzial eröffnen, während ein Bruch der Unterstützungen um 48 Euro die Konsolidierung in eine tiefere Korrektur ausweiten könnte.

    Leonardo

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    ISIN:IT0003856405WKN:A0ETQXIndikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Leonardo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,46, was eine Steigerung von +5,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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