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    Alphabet unter Druck

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    Rekordstrafe droht: Wird die EU jetzt zum Problem für Google?

    Die EU macht Ernst mit Big Tech: Google soll wegen Selbstbevorzugung zahlen. Eine drohende Rekordstrafe aus Brüssel belastet die Aktie und könnte die Suche in Europa verändern.

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    Alphabet unter Druck - Rekordstrafe droht: Wird die EU jetzt zum Problem für Google?
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Laut einem Bericht des Handelsblatts vom Montag, der sich auf Quellen der Europäischen Kommission beruft, wird Google, der Mutterkonzern von Alphabet, von der Exekutive der Europäischen Union wegen Verstoßes gegen den Digital Markets Act (DMA) eine Rekordstrafe erhalten. Die Strafe, die auf eine im März 2025 eingeleitete Untersuchung folgt, wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt und soll laut ungenannten Quellen noch vor der Sommerpause formell verhängt werden. Insidern zufolge wird Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die endgültige Höhe entscheiden.

    Ein Google-Sprecher erklärte gegenüber MT Newswires: "Wir möchten diese Untersuchung schnellstmöglich abschließen, um uns wieder der Entwicklung innovativer Produkte für unsere Nutzer widmen zu können. Die Änderungen, die wir im Rahmen der DMA bereits an der Suche vorgenommen haben, stellen die größte Verschlechterung in der Geschichte des Produkts dar und führen zu einem zweitklassigen Nutzererlebnis für Europäer – zum Vorteil einiger weniger eigennütziger Beschwerdeführer."

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    Die Europäische Kommission hat auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme nicht umgehend reagiert.

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    Die Strafe ist offenbar noch nicht formell verhängt, sondern wird laut dem Handelsblatt vorbereitet. Es geht um eine hohe dreistellige Millionensumme und damit wohl um die bislang größte Sanktion nach dem Digital Markets Act. Die Entscheidung soll vor der Sommerpause kommen. Google soll in der Suche eigene Dienste wie Shopping-, Hotel- oder Reiseangebote besser behandeln als konkurrierende Vergleichsangebote.

    Die EU-Kommission hatte Alphabet im März 2025 bereits ihre vorläufige Einschätzung übermittelt, dass Google Search und Google Play gegen DMA-Pflichten verstoßen könnten. Bei Google Search geht es um Selbstbevorzugung, bei Google Play um Regeln, die App-Entwickler daran hindern sollen, Nutzer auf günstigere Angebote außerhalb des Play Stores zu lenken.

    Brisant ist der Fall auch deshalb, weil der DMA eigentlich nicht nur auf Geldstrafen setzt, sondern die großen Plattformkonzerne zu strukturellen Änderungen zwingen soll. Nach den offiziellen DMA-Regeln kann die EU bei Verstößen Geldbußen von bis zu 10 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes verhängen, bei wiederholten Verstößen sogar bis zu 20 Prozent.

    Für Google geht es aber nicht nur ums Geld. Die EU will erreichen, dass Wettbewerber in der Suche sichtbarer werden. Google dagegen argumentiert, die bereits vorgenommenen Änderungen hätten die Produkterfahrung in Europa verschlechtert. 

    Die Aktie ist am Dienstag auf Tradegate (14:30 Uhr, MESZ) 2 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet dort 330,95 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 330,6EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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