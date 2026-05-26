UBS stuft Richemont auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 182 auf 186 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 hätten die Position des Uhren- und Schmuckkonzerns als eines der langfristig attraktivsten Wachstumsunternehmen der Branche bestätigt, schrieb Zuzanna Pusz am Montagnachmittag. Sie erhöhte ihre Ergebnisprognosen (Ebit) für die Geschäftsjahre 2026/27 bis 2028/29./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 16:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 171,9EUR auf Lang & Schwarz (26. Mai 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 186

Kursziel alt: 182

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 186,00 CHF , was eine Steigerung von +18,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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