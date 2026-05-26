Scherzer & Co. AG stellt Gegenantrag zum Rocket Internet-Gewinnvorschlag
Ein Kölner Investor fordert von Rocket Internet eine deutlich höhere Ausschüttung – und stellt kurz vor der Hauptversammlung einen brisanten Gegenantrag zur Dividende.
Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
- Scherzer & Co. AG hat am 26.05.2026 einen Gegenantrag zur Dividendenvorlage der Rocket Internet SE für die ordentliche Hauptversammlung am 24.06.2026 gestellt.
- Die Verwaltung hatte eine Dividende von EUR 0,04 je Aktie aus einem Bilanzgewinn von EUR 600 Mio. vorgeschlagen; Scherzer fordert stattdessen EUR 5,00 je Aktie (insgesamt EUR 407.427.540,00) und einen Vortrag des Restbetrags von EUR 192.572.460,00.
- Begründung: Konzernperiodenergebnis 2025 von EUR 751,1 Mio. (Ergebnis je Aktie EUR 9,22) und Einzeljahresüberschuss EUR 155,6 Mio.; Buchwert je Aktie EUR 31,92 sowie erhebliche stille Reserven.
- Nachbilanzereignisse (u. a. höhere Bewertungen bei Kalshi und Beteiligungen über Gigafund/SpaceX) erhöhen den inneren Wert um etwa EUR 310 Mio. bzw. rund EUR 3,80 je Aktie.
- Liquidität: Kassenbestand und Guthaben von rund EUR 445 Mio., keine Bankschulden; Rocket entnahm im Jahresabschluss 2025 EUR 600 Mio. aus der Kapitalrücklage und desinvestiert seit Jahren (positiver Cashflow aus Investitionstätigkeit).
- Scherzer bittet um Bestätigung und unverzügliche Zugänglichmachung des Gegenantrags für Aktionäre, legte einen Nachweis der Aktionärseigenschaft bei; Scherzer ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft (Ansprechpartner: Dr. Georg Issels).
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Scherzer ist am 27.05.2026.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,37 % im
Minus.
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