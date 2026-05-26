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    KORREKTUR/Ukraine

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    Toter und Verletzte nach russischen Luftschlägen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens ein Toter und 15 Verletzte im Südosten
    • In Odessa durch Beschuss zerstörtes Infrastrukturobjekt
    • In Kramatorsk durch Gleitbomben zwölf Verletzte
    KORREKTUR/Ukraine - Toter und Verletzte nach russischen Luftschlägen
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Im 1. Satz wurde berichtigt, dass die Angriffe im Südosten erfolgten. Es wurde zudem im 2. Satz präzisiert, dass Serhij Lyssak Militärgouverneur ist.)

    KRAMATORSK/ODESSA (dpa-AFX) - Bei schweren russischen Angriffen aus der Luft ist ukrainischen Behördenangaben nach im Südosten des Landes mindestens ein Mensch getötet worden, 15 weitere wurden verletzt. In der Hafenstadt Odessa sei ein Infrastrukturobjekt durch Beschuss zerstört worden, teilte Militärgouverneur Serhij Lyssak auf Telegram mit. Von den vier Verletzten sei einer seinen Wunden erlegen, schrieb er später.

    In der Stadt Kramatorsk im Gebiet Donezk wurden derweil durch den Abwurf gelenkter Gleitbomben am Abend zwölf Personen verletzt. "Unter den Verletzten ist ein achtjähriger Junge", schrieb der ukrainische Gouverneur der Region Wadym Filaschkin auf Telegram. Laut den örtlichen Behörden war es bereits der dritte schwere Angriff auf die Stadt im Tagesverlauf./bal/DP/jha





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    KORREKTUR/Ukraine Toter und Verletzte nach russischen Luftschlägen Bei schweren russischen Angriffen aus der Luft ist ukrainischen Behördenangaben nach im Südosten des Landes mindestens ein Mensch getötet worden, 15 weitere wurden verletzt. In der Hafenstadt Odessa sei ein Infrastrukturobjekt durch Beschuss …
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