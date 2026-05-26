UBS stuft EASYJET auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 635 auf 555 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operativen Kennzahlen des Billigfliegers für das erste Geschäftshalbjahr hätten sich verbessert, schrieb Jarrod Castle am Freitagabend. Angesichts der unsicheren Entwicklung der Flugpreise habe er jedoch seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 von +1 auf -2 Prozent reduziert. Die Aktie hält er für ungerechtfertigterweise niedrig bewertet./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 19:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 4,376EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,55

Kursziel alt: 6,35

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

