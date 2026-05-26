KI braucht mehr Strom: Diese Aktie könnte gerade erst am Anfang stehen

Das Geothermie-Start-up feierte in diesem Monat sein Börsendebüt. Nach dem Börsengang am 13. Mai lag die Aktie 42 Prozent über dem Ausgabepreis und notiert derzeit bei 38,66 US-Dollar (Stand 11:03 Uhr MESZ). Das Unternehmen kommt inzwischen auf einen Marktwert von rund 12,4 Milliarden US-Dollar – obwohl bislang kaum nennenswerte Umsätze erzielt werden.

Der Boom rund um Künstliche Intelligenz sorgt an der Börse für neue Energie-Favoriten. Besonders gefragt sind Firmen, die Rechenzentren dauerhaft mit Strom versorgen können. Genau davon profitiert laut dem Wall Street Journal jetzt Fervo Energy.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Fervo liefert früher als viele Atom-Start-ups

Fervo setzt auf Geothermie und nutzt dabei Techniken aus dem Fracking. Das Unternehmen erschließt unterirdische Hitzequellen, um konstant Strom zu erzeugen.

Der entscheidende Unterschied zu vielen Konkurrenten: Fervo steht kurz vor der kommerziellen Stromproduktion. Die erste Einheit des Projekts "Cape Station" in Utah soll ab dem 1. Oktober Strom liefern. Zwei weitere Einheiten sollen zum 1. Januar folgen. Die Verträge sind verbindlich. Verpasst Fervo die Termine, drohen Strafzahlungen an Kunden.

Damit wirkt das Unternehmen deutlich greifbarer als viele Atomkraft-Start-ups. Firmen wie Oklo oder X-Energy planen kommerzielle Lieferungen erst für das Jahr 2030. Zudem fehlen vielen kleinen Reaktordesigns weiterhin wichtige Zulassungen.

Milliardenverträge mit Google und Shell

Fervo verfügt bereits über Stromabnahmeverträge mit einem Volumen von 658 Megawatt. Der Gesamtwert liegt laut Unternehmen bei rund 7,2 Milliarden US-Dollar. Zu den Kunden zählen unter anderem Google, Shell, NV Energy und Southern California Edison.

Finanzchef David Ulrey sieht noch deutlich mehr Potenzial. Fervo könne in Utah, Nevada und Idaho insgesamt 42 Gigawatt entwickeln. Langfristig hält Ulrey sogar Projekte an der US-Ostküste für wirtschaftlich sinnvoll. Voraussetzung seien weiter sinkende Bohrkosten.

KI-Konzerne zahlen hohe Preise für sicheren Strom

Für Tech-Konzerne wird dauerhaft verfügbarer Strom immer wichtiger. Wind- und Solarenergie liefern oft nicht konstant genug. Gleichzeitig steigen die Kosten für Gasturbinen massiv. Das Analysehaus Wood Mackenzie erwartet, dass Gasturbinen bis Ende 2027 fast 3-mal so teuer sein werden wie noch 2019. Hinzu kommen Lieferzeiten von mehr als 5 Jahren.

Fervo will seine Anlagen deutlich schneller bauen. Derzeit dauert ein genehmigtes Projekt rund 3 Jahre. Künftig soll sich die Bauzeit auf 18 Monate verkürzen. Noch ist die Technologie teuer. Die erste Anlage kostet laut Unternehmen rund 7.000 US-Dollar pro Kilowatt. Langfristig sollen die Kosten auf etwa 3.000 US-Dollar sinken.

BloombergNEF beobachtet bereits sinkende Bohrkosten. Demnach fielen die Kosten pro Bohrloch mit jeder Verdopplung der gebohrten Quellen um rund 29 Prozent.

Die größte Unsicherheit bleibt unter der Erde

Entscheidend wird sein, ob die Geothermie-Quellen über Jahre hinweg stabil genug bleiben. Die bisherigen Pilotprojekte laufen erst seit 2023.

Dani Merino-Garcia von der Forschungsorganisation Project InnerSpace erklärt, dass möglicherweise zusätzliche Bohrungen oder neue Fracking-Maßnahmen nötig werden könnten, um die Wärmeleistung konstant zu halten. Fervo-Finanzchef Ulrey hält die zusätzlichen Kosten dagegen für überschaubar.

Auch Branchenriese Ormat Technologies arbeitet inzwischen an ähnlichen Projekten. Das Unternehmen sicherte sich in diesem Jahr ebenfalls einen großen Stromvertrag mit Google.

Klar ist: Strom, der rund um die Uhr verfügbar ist, wird für KI-Rechenzentren immer knapper. Unternehmen, die diesen Strom tatsächlich liefern können, erhalten an der Börse derzeit einen deutlichen Bewertungsaufschlag.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion