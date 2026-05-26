Vergiss BYD, Lenovo & Xiaomi: Das ist jetzt die aussichtsreichste China-Aktie!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – NetEase

Nach einer steilen Rallye im vergangenen Jahr ist es um chinesische Basiswerte einmal mehr ruhig geworden. Die Dominanz US-amerikanischer Technologie- und Halbleiterkonzerne sowie die starken Rallyes ihrer Anteile lassen nicht viel Platz für Aufmerksamkeit gegenüber anderen Werten.

Nur gelegentlich, etwa im Rahmen von Quartalszahlen wie zuletzt Lenovo und Xiaomi oder Fahrzeugauslieferungen im Zusammenhang von BYD, gelangen Werte aus dem Reich der Mitte noch in die Schlagzeilen. Dementsprechend mau ist hier zuletzt auch die Kursentwicklung gewesen.

Chinesische Basiswerte: Großer Gegenwert, kleiner Preis

Das allerdings hat für Anlegerinnen und Anleger ein Gutes, denn dadurch gibt es hier noch viel Substanz für wenig Geld, während am US-amerikanischen Markt teilweise das Gegenteil der Fall ist. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die Aktie von NetEase, dem hinter Tencent zweitgrößten Anbieter von Online- und Mobile Games weltweit.

Während die Geschäfte des Unternehmens in den vergangenen Jahren zweistellig gewachsen sind, notiert das Papier nach einer scharfen Korrektur in den vergangenen Wochen gegenüber dem Stand vor 5 Jahren fast unverändert.

Das ist aus fundamentaler Perspektive eine gewaltige Chance. Gleichzeitig sind im Chart der Aktie Anzeichen für eine bevorstehende Rallye zu finden – 106,5-Prozent-Chance (und mehr; siehe unten) inklusive für Anlegerinnen und Anleger, die statt der Aktie auf das KO-Zertifikat MK6X0E setzen.

NetEase Chartsignale

Zurückliegende Korrektur: Die NetEase-Aktie hat zuletzt zwar korrigiert, doch übergeordnete Trends sind intakt geblieben. Das spricht für einen Einstieg.

Die NetEase-Aktie hat zuletzt zwar korrigiert, doch übergeordnete Trends sind intakt geblieben. Das spricht für einen Einstieg. Unterstützung bestätigt : Im Bereich von 110 US-Dollar liegt eine mehrjährige Supportzone. Die konnte erfolgreich verteidigt werden.

: Im Bereich von 110 US-Dollar liegt eine mehrjährige Supportzone. Die konnte erfolgreich verteidigt werden. U-Konsolidierung: Die jüngste Korrektur lässt im Bereich ihres Bodens eine Untertassenformation erkennen. Das ist ein Trendwendesignal.

Die jüngste Korrektur lässt im Bereich ihres Bodens eine Untertassenformation erkennen. Das ist ein Trendwendesignal. Verbesserte Indikatoren: RSI und MACD zeigen sich zuletzt verdeutlich verbessert. Vor allem der Vorzeichenwechsel im MACD spricht für einen neuen Aufwärtsimpuls.

NetEase: Erfolgreich auf dem größten Gaming-Markt der Welt

Mit rund 700 Millionen Usern ist der chinesische Gaming-Markt der mit Abstand der größte der Welt. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Branche auf dem Heimatmarkt nach einem Anstieg von 7,7 Prozent einen Umsatz von umgerechnet fast 50 Milliarden US-Dollar. Werden auf internationalen Märkten erfolgreiche Veröffentlichungen mitberücksichtigt, erwirtschaftet die Branche sogar noch deutlich höhere Erlöse.

Angeführt wird sie dabei von Tencent und NetEase, die in China häufig den Vertrieb im Globalen Westen entwickelter Titel übernehmen und so zusätzliche Einnahmen generieren. Schon seit vielen Jahren kooperieren trotz zwischenzeitlicher Vertragsstreitigkeiten beispielsweise NetEase und Activision, das sich mittlerweile im Besitz von Microsoft befindet.

Aktie in Korrektur, aber langfristige Trends intakt

Die Kombination aus der Entwicklung eigener Spiele mit hoher Reichweite sowie der Lizenzvertrieb haben NetEase in den vergangenen Jahren einen hohen Geschäftserfolg beschert. in den Vergangenen 10 Jahren haben sich Gewinne und Erlöse verdreifacht. Dementsprechend befindet sich das Papier in einem langfristigen Aufwärtstrend.

Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder auch zu hartnäckigen Korrekturen, so wie in den vergangenen Wochen und Monaten geschehen. Ausgehend von einem Allzeithoch bei 160 US-Dollar rutschte die sowohl in Hongkong als auch an der NYSE notierte Aktie auf 110 US-Dollar ab. Dort traf sie allerdings auf langjährig bewährte Unterstützung und es zeigte sich Kaufinteresse.

Dadurch konnte der im Dezember 2024 gestartete, mittelfristige Aufwärtstrend verteidigt werden, obwohl die Aktie mit dem Unterschreiten der gleitenden Durchschnitte und einem Death Cross für technische Verkaufssignale gesorgt hatte.

Aussichtsreiche Chancen auf zeitnahe Trendwende

Nachdem NetEase überverkaufte Zustände erreicht hatte, stabilisierte sich das Kursgeschehen im Bereich der Unterstützung von 110 US-Dollar sowie dem Widerstand bei 120 US-Dollar, wodurch es zu einer U-förmigen Konsolidierung gekommen ist. Die gelten in der technischen Analyse als besonders zuverlässig, Trendwenden und steile Kursanstiege herbeizuführen (sie stellen das Gegenteil zu Rounding Tops dar).

Da sich die technischen Indikatoren zuletzt deutlich verbessert haben und die Aktie zuletzt über die 50-Tage-Linie geklettert ist und damit für ein erstes prozyklisches Kaufsignal gesorgt hat, stehen die Chancen auf Kursgewinne jetzt besonders gut, wenn auch die 120 US-Dollar überwunden werden und NetEase Kurs auf 130 US-Dollar nimmt. Neutralisiert würde das bullishe Setup erst bei einem nachhaltigen Unterschreiten von 110 US-Dollar. Hiervor schützen jedoch die Fundamentaldaten.

Wachstumstitel zum Preis einer Value-Aktie

Während die Unternehmensbewertungen im KI- und Halbleiterbereich immer ambitionierter werden, überzeugt NetEase nach der Korrektur der vergangenen Wochen mit bemerkenswert günstigen Vielfachen. Für das laufende Jahr ist das Unternehmen mit dem 12,2-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, für 2027 steht ein KGVe von 11 zu Buche – ein angenehmer Kontrast auch gegenüber Take-Two, wo bereits sehr viel Vorfreude auf den neuen Teil von GTA eingepreist ist.

Günstig ist auch das Gewinnwachstum, wofür das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) 1,4 beträgt. Das stellt zwar einen Wert über 1,0 dar, der in der Fundamentalanalyse als sehr günstig gilt, liegt aber unter dem PEG des großen Konkurrenten Tencent, wo 2,0 zu Buche stehen.

Eine große Stärke von NetEase ist außerdem die hohe Cash-Conversion, was durch eine Cashflow-Rendite von rund 8 Prozent angezeigt wird. Die hat in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass das Unternehmen eine mit 2,6 Prozent branchenunüblich hohe Dividende ausgezahlt und gleichzeitig ein gigantisches Nettovermögen von 23,2 Milliarden US-Dollar angehäuft hat, was rund 31 Prozent des gesamten Börsenwertes ausmacht.

Die Wall Street ist ein großer Fan von NetEase

Zwar ist NetEase unter Privatanlegerinnen und -anlegern nur wenig bekannt, aber an der Wall Street genießt das Unternehmen ein bemerkenswert großes Vertrauen. Von insgesamt 31 Einschätzungen raten insgesamt 25 zum Kaufen und weitere 5 zum Übergewichten der Anteile. Die pessimistischste Einschätzung ist eine Empfehlung zum Halten mit einem Kursziel von 134,40 US-Dollar – selbst das impliziert ein Potenzial von 15,3 Prozent.

Im Mittel geben Expertinnen und Experten den fairen Wert der Aktie mit 162,11 US-Dollar an, was gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag eine Upside von 39,1 Prozent bedeutet. Das höchste Kursziel von 200,41 US-Dollar traut NetEase sogar einen Anstieg um fast 72 Prozent zu.

NetEase auf einen Blick

ISIN: US64110W1027

US64110W1027 Marktkapitalisierung: 73,9 Milliarden US-Dollar

73,9 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,6 Prozent

2,6 Prozent KGVe 2026: 12,2

12,2 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 162,10 US-Dollar

162,10 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +39,1 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Ein von der aktuellen Energiekrise unabhängiges Geschäftsmodell, die aussichtsreiche charttechnische Ausgangslage sowie die attraktive Unternehmensbewertung machen die Aktie von NetEase jetzt zu einem seltenen Fundstück in einem zunehmend von Abwärtsrisiken geprägten Gesamtmarktumfeld.

Konservativ agierende Anlegerinnen und Anleger kaufen die Aktie und nehmen die Dividendenrendite von 2,6 Prozent in Anspruch. Risikoaffinere Investoren setzen hingegen auf das KO-Zertifikat MK6X0E. Das ist mit einer KO-Barriere von 105,81 US-Dollar und einem Basispreis von 98,08 US-Dollar ausgestattet. Durch die Differenz aus Barriere und Basispreis verfällt MK6X0E beim Knock-out nicht wertlos, sondern bietet einen Restbetrag von 0,66 Euro, was Verlustrisiken reduziert. Ausgestattet ist MK6X0E mit einem Hebel von 5,2. Das sorgt für starke Kursgewinne, sollten die NetEase-Anteile zu alter Stärke zurückfinden:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie per Overnight-Gap (Kurslücke) unter die KO-Barriere oder sogar unter den Basispreis fallen, sind auch kleinere Rückzahlungsbeträge als 0,66 Euro möglich – bis hin zum Totalverlust! Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden. Eine weitere Option zur Risikominimierung ist der manuelle Verkauf, sobald die Aktie auf Wochenschlusskursbasis unter 110 US-Dollar gefallen ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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