Ist die Luft jetzt raus?
Wacker Chemie: Nach 40-Prozent-Rallye stuft die UBS die Aktie ab
US-Handelspolitik, schwache Baukonjunktur, halbierte Margenerwartungen: Wacker Chemie steht vor ungelösten Fragen. Analysten sehen nach der Rallye kaum noch Luft nach oben.
- Entscheidung in USA entscheidet über Solarvolumen
- Aktie nach Rallye hohes Niveau begrenzt Aufstieg
- UBS sieht moderates Umsatz und EBITDA Wachstum
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Wacker Chemie hat in diesem Jahr eine bemerkenswerte Kursrallye hingelegt. Die Papiere sind in diesem Monat erstmals seit 2 Jahren wieder über 100 Euro gestiegen. Doch die Analysten der UBS treten nun erst einmal auf die Bremse. Nach einem Kursanstieg von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn stufen die Experten den Spezialchemiehersteller von Kaufen auf Neutral herab. Das Kursziel steigt zwar von 84 auf 104 Euro, doch bei einem aktuellen Kurs von rund 101 Euro ist das Aufwärtspotenzial damit weitgehend ausgereizt.
Der Grund für den Sinneswandel: Die Aktie preist eine Erholung bereits ein, die noch längst nicht gesichert ist. Zwei zentrale Fragezeichen lasten auf dem Münchner Konzern – das Polysilizium-Geschäft und die schwächelnden Chemie-Sparten Silicones und Polymers.
Im Polysilizium-Segment erzielt Wacker derzeit nur rund 100 Millionen Euro EBITDA jährlich – ein Bruchteil des historischen Durchschnitts von etwa 350 Millionen Euro. Das Segment leidet unter chronischer Überproduktion chinesischer Anbieter und schwachen Solarpreisen.
Entscheidend wird nun eine US-Handelsentscheidung: Die laufende sogenannte Section-232-Untersuchung soll voraussichtlich Ende Juli 2026 abgeschlossen werden. Ein positiver Ausgang könnte Wacker erlauben, seine Solarvolumen wieder hochzufahren. Ein negativer Bescheid würde dagegen wohl Kapazitätsabbau erzwingen.
Beim Umsatz erwartet die Bank bis 2030 ein jährliches Wachstum von lediglich drei Prozent – weniger als in früheren Zyklen üblich. Das EBITDA soll im gleichen Zeitraum um rund acht Prozent pro Jahr zulegen, getragen vor allem durch Kostendisziplin, nicht durch Volumenwachstum.
Bewertet wird Wacker derzeit mit dem rund Neunfachen des für 2026 erwarteten EBITDA – ein Niveau, das über dem zehnjährigen Durchschnitt von sechs liegt. Die UBS sieht das Chance-Risiko-Verhältnis damit als ausgewogen an: Nach oben ist Spielraum bis 160 Euro denkbar, sollte die Handelsentscheidung positiv ausfallen und die Konjunktur anziehen. Nach unten droht ein Rückfall auf 55 Euro, falls sich Stagnation festsetzt.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 97,40EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.