🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie

    Ist die Luft jetzt raus?

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wacker Chemie: Nach 40-Prozent-Rallye stuft die UBS die Aktie ab

    US-Handelspolitik, schwache Baukonjunktur, halbierte Margenerwartungen: Wacker Chemie steht vor ungelösten Fragen. Analysten sehen nach der Rallye kaum noch Luft nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    Ist die Luft jetzt raus? - Wacker Chemie: Nach 40-Prozent-Rallye stuft die UBS die Aktie ab
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Wacker Chemie hat in diesem Jahr eine bemerkenswerte Kursrallye hingelegt. Die Papiere sind in diesem Monat erstmals seit 2 Jahren wieder über 100 Euro gestiegen. Doch die Analysten der UBS treten nun erst einmal auf die Bremse. Nach einem Kursanstieg von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn stufen die Experten den Spezialchemiehersteller von Kaufen auf Neutral herab. Das Kursziel steigt zwar von 84 auf 104 Euro, doch bei einem aktuellen Kurs von rund 101 Euro ist das Aufwärtspotenzial damit weitgehend ausgereizt.

    Der Grund für den Sinneswandel: Die Aktie preist eine Erholung bereits ein, die noch längst nicht gesichert ist. Zwei zentrale Fragezeichen lasten auf dem Münchner Konzern – das Polysilizium-Geschäft und die schwächelnden Chemie-Sparten Silicones und Polymers.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Wacker Chemie AG!
    Long
    91,97€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 12,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    105,23€
    Basispreis
    0,82
    Ask
    × 11,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Polysilizium-Segment erzielt Wacker derzeit nur rund 100 Millionen Euro EBITDA jährlich – ein Bruchteil des historischen Durchschnitts von etwa 350 Millionen Euro. Das Segment leidet unter chronischer Überproduktion chinesischer Anbieter und schwachen Solarpreisen.

    Wacker Chemie

    -2,94 %
    -0,30 %
    +4,37 %
    +20,40 %
    +60,05 %
    -20,71 %
    -27,92 %
    +18,20 %
    +2,68 %
    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888
    Wacker Chemie direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Entscheidend wird nun eine US-Handelsentscheidung: Die laufende sogenannte Section-232-Untersuchung soll voraussichtlich Ende Juli 2026 abgeschlossen werden. Ein positiver Ausgang könnte Wacker erlauben, seine Solarvolumen wieder hochzufahren. Ein negativer Bescheid würde dagegen wohl Kapazitätsabbau erzwingen.

    Beim Umsatz erwartet die Bank bis 2030 ein jährliches Wachstum von lediglich drei Prozent – weniger als in früheren Zyklen üblich. Das EBITDA soll im gleichen Zeitraum um rund acht Prozent pro Jahr zulegen, getragen vor allem durch Kostendisziplin, nicht durch Volumenwachstum.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Bewertet wird Wacker derzeit mit dem rund Neunfachen des für 2026 erwarteten EBITDA – ein Niveau, das über dem zehnjährigen Durchschnitt von sechs liegt. Die UBS sieht das Chance-Risiko-Verhältnis damit als ausgewogen an: Nach oben ist Spielraum bis 160 Euro denkbar, sollte die Handelsentscheidung positiv ausfallen und die Konjunktur anziehen. Nach unten droht ein Rückfall auf 55 Euro, falls sich Stagnation festsetzt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 97,40EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 102,43, was eine Steigerung von +4,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ist die Luft jetzt raus? Wacker Chemie: Nach 40-Prozent-Rallye stuft die UBS die Aktie ab US-Handelspolitik, schwache Baukonjunktur, halbierte Margenerwartungen: Wacker Chemie steht vor ungelösten Fragen. Analysten sehen nach der Rallye kaum noch Luft nach oben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     