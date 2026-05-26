Putin will mit Schuldenerlass neue Soldaten werben

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml will mit neuen finanziellen Anreizen weitere Kämpfer für seinen Krieg in der Ukraine anwerben. "Die Teilnehmer der militärischen Spezialoperation und ihre Ehepartner sind von Zahlungsverpflichtungen wegen überfälliger Kredite bis zu einer Summe von zehn Millionen Rubel (umgerechnet knapp 120.000 Euro) befreit", teilte der Kreml in seinem Telegramkanal mit. Ein entsprechendes Dekret hat Präsident Wladimir Putin unterzeichnet.

Die Regelung gilt demnach für Rekruten, die sich seit dem 1. Mai 2026 für mindestens ein Jahr zum Kriegsdienst in der Ukraine verpflichtet haben. Voraussetzung ist zudem, dass die Zahlungsverpflichtung schon vorher bestanden hat - also nicht neu Schulden aufgenommen wurden.