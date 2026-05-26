Stoppen die Rekord-Renditen jetzt die Tech-Rallye von Nvidia, Apple & Co.?

Die Renditen für Staatsanleihen haben die magische Linie von 5 Prozent durchbrochen und pendeln um historische Höchststände. Ein Ende der hohen Zinsen ist nicht in Sicht , selbst wenn es zu einem USA-Iran-Abkommen kommen sollte. Für die Highflyer der Nasdaq stellt das ein akutes Risiko dar. Wenn der amerikanische Staat plötzlich wieder so viel Geld fürs Nichtstun bezahlt, warum sollten Anleger dann in riskante, sehr hoch bewertete Aktien investieren? Bei den Tech-Riesen schrillen die Alarmglocken.

Während viele Privatanleger beim Blick auf die jüngsten Allzeithochs der großen Indizes noch in Partystimmung sind, braut sich im Hintergrund eine riskante Konstellation für Tech-Investoren zusammen. Am US-Anleihemarkt hat sich die Lage in den vergangenen Wochen stark zugespitzt:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die gigantische Tech-Rallye der letzten Jahre wurde durch billiges Geld und den Mangel an Alternativen angetrieben. Doch diese Ära ist vorbei. Für institutionelle Investoren, die Milliarden an Pensionsgeldern verwalten, verschiebt sich das Spielfeld aufgrund der hohen Zinsen gerade. Warum sollten Fondsmanager das Risiko eingehen und eine extrem teure Aktie halten, wenn sie beim US-Finanzministerium eine garantierte Rendite von über 5 Prozent einstecken können?

Ein Blick auf die Ströme des Großkapitals zeigt, dass institutionelle Investoren bereits im großen Stil die Reißleine ziehen und Risiken abbauen. In der Woche bis zum 20. Mai kletterte das in sicheren US-Geldmarktfonds verwaltete Vermögen auf die historische Rekordmarke von rund 7,8 Billionen US-Dollar, zeigen Daten des Investment Company Institute (ICI). Ein Großteil davon entfällt auf institutionelle Investoren. Geld wird bewusst dem volatilen Aktienmarkt entzogen und in kurzlaufenden US-Staatsanleihen geparkt. Auch die jüngste Umfrage der Bank of America unter weltweiten Fondsmanagern belegt, dass diese ihre Cash- und Anleihenquoten auf Kosten von hochbewerteten Tech-Werten strategisch hochfahren.

Die Wall Street handelt immer auch Erwartungen an die Zukunft. Selbst profitable Tech-Giganten wie Nvidia, Apple oder Microsoft werden nicht nur nach ihren heutigen Gewinnen bewertet, sondern vor allem danach, wie viel sie in 5 oder 10 Jahren verdienen können. Genau hier werden hohe Anleiherenditen zum Problem. Wenn lang laufende US-Staatsanleihen wieder rund 5 Prozent Rendite pro Jahr bieten, müssen Aktien deutlich mehr versprechen, um das zusätzliche Risiko zu rechtfertigen.

In den Bewertungsmodellen werden künftige Gewinne deshalb stärker auf den heutigen Wert heruntergerechnet. Je höher der Zins, desto weniger ist ein Gewinn wert, der erst in vielen Jahren anfällt. Das trifft besonders hoch bewertete Tech-Aktien, weil bei ihnen ein großer Teil der Bewertung auf der Zukunft liegt. Vor diesem Hintergrund sind viele Bewertungen im Tech-Sektor bei einem so hohen Zinsniveau schwerer zu rechtfertigen.

Sinkende Zinsen sind aber nicht in Sicht. Die US-Inflation erweist sich als extrem zäh, getrieben durch massive Staatsausgaben und globale Handelskonflikte. Schlimmer noch: Die jüngsten Protokolle der US-Notenbank Federal Reserve zeigen, dass die Währungshüter tief zerstritten sind. Die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen ist endgültig vom Tisch. Stattdessen zeigen sich immer mehr der Währungshüter dafür offen, die Zinsen anzuheben, um die Inflation einzufangen. Für hochverschuldete Tech-Aktien und spekulative KI-Wetten wäre das der Todesstoß.

Die Tech-Rallye ist damit nicht zwangsläufig vorbei, aber sie steht vor ihrem härtesten Belastungstest seit Jahren. Solange US-Staatsanleihen wieder so hohe und sichere Renditen bieten und die Fed sogar über weitere Zinserhöhungen nachdenkt, müssen hoch bewertete Tech-Aktien deutlich mehr liefern als nur große Zukunftsversprechen. Für Nvidia, Apple, Microsoft und andere Nasdaq-Schwergewichte bedeutet das: Die Gewinne müssen weiter kräftig steigen – sonst könnte der Bondmarkt der Tech-Euphorie schnell die Luft abdrehen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion