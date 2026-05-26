BITCOIN: Kann JETZT schnell gehen!
In Teil 2 besprechen wir, wo mit AnFin jetzt Ausbruchspotenzial gegeben ist, welche Formation aktuell kurzfristig gegeben ist und ab wann die Bären weiter übernehmen könnten!
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