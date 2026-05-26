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    WDH/WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 8. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • 14:15 USA ADP Beschäftigungsänderung Mai 2026
    • 10:00 DEU Deutsche Bank Hauptversammlung Frankfurt
    • 11:00 EUR Verbrauchervertrauen endgültig 5/26
    WDH/WOCHENVORSCHAU - Termine bis 8. Juni 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Ergänzt wurde der 2. Juni)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 8. Juni

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. MAI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz
    10:00 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig)
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/26
    09:30 POL: Arbeitslosenquote 4/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 USA: ADP Beschäftigung
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/26
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. MAI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Verve Group, Q1-Zahlen
    09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung
    10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung
    10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung
    10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung
    10:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung
    11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung
    13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen
    14:30 FRA: Capgemini, Kapitalmarkttag
    15:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung
    16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung (und außerordentliche) 16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung
    19:00 USA: Meta, Hauptversammlung
    22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen
    22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Tonies, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: DIW-Konjunkturbarometer
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Zulassungen 4/26
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/26
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/26
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/26
    18:00 RUS: Industrieproduktion 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) - Auftakt-Abendessen, Lemesos

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. MAI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung
    12:00 CHE: Glencore, Hauptversammlung
    13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen
    15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung
    17:45 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen
    20:30 USA: Salesforce, Hauptversammlung
    22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen
    22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 NOR: BIP Q1/26
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/26
    09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 5/26
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/26
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/26
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/26
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 5/26
    11:00 EUR: Industrievertrauen 5/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)
    11:30 BEL. Verbraucherpreise 5/26
    12:00 ITA: Erzeugerpreise 4/26
    14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/26
    14:30 USA: Realeinkommen 4/26
    14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA. BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    16:00 USA. Neubauverkäufe 4/26
    DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

    BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

    CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Lemesos

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. MAI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung
    10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung
    14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
    15:00 IRL: Flutter Entertainment, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/26
    01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/26
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/26
    01:50 JPN: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)
    07:00 FIN: BIP Q1/26
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 5/26
    08:00 SWE: BIP Q1/26
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/26
    08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/26
    08:45 FRA: Konsumausgaben 4/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    09:00 CZS: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/26
    11:00 BEL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 PRT: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 ITA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    LTU: Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Vilnius

    SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur
    Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS).
    --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 31. MAI

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26


    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung
    13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Investitionen Q1/26
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26
    09:00 CHE: BIP Q1/26
    09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 POL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26
    09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Geldmenge M3 4/26
    10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 4/26
    12:00 PRT: Industrieproduktion 4/26
    15:45 USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung
    10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung
    10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 4/26
    10:30 DEU: Signal Iduna, Bilanz-Pk, Hamburg
    11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung

    USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, San Francisco
    TERMINE KONJUNKTUR
    09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 5/26
    10:30 GBR: Geldmenge M4 4/26
    10:30 GBR: Konsumentenkredite 4/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/26
    16:00 USA: JOLTS, Offene Stellen 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum unter dem Motto «Eine neue (Un) Ordnung» - mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Bad Saarow +09.10 Der Staat der Zukunft: Digitale Transformation als Wachstumsmotor für Deutschland und die ostdeutschen Regionen, Keynote: Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung +09.55 Keynote: Bundeskanzler Merz

    10:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) zu Bilanz Geschäftsjahr 2025, aktuellen Entwicklungen und Forderungen mit mit VDB-Präsident Andre Rodenbeck und der VDB-Geschäftsführung

    DEU: Abschluss Global Solutions Summit 2026

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen
    08:30 DEU: flatexDegiro, Umsatz 5/26
    09:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Cewe, Hauptversammlung
    10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Hamborner REIT, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung
    10:00 DEU: MBB, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Procredit, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Suss, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Indus, Hauptversammlung
    gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26
    TERMINE KONJUNKTUR
    03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26
    13:00 USA: MBY Hypothekenanträge
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26
    15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26
    16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung) 20:00 USA: Fed, Beige Book

    FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick

    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Urteil erwartet

    12:30 DEU: Sicherheitskonferenz «State of Security» Kötter GmbH & Co KG Verwaltungsdienstleistungen zum Thema Unternehmensschutz im Zeitalter von KI

    DEU: 72. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung
    10:00 DEU: LPKF, Hautversammlung
    DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen
    DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:00 SPA: Industrieproduktion 4/26
    09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
    10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
    11:00 EUR: Einzelhandel 4/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung
    14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung DEU: Convalue, Jahreszahlen
    DEU: Defama, Q1-Zahlen
    DEU: Horus, Jahreszahlen
    DEU: Tradegate, Hauptversammlung
    DEU: Viscom, Hauptversammlung
    USA: Airbnb, Hauptversammlung
    USA: Alphabet, Hauptversammlung
    USA: Netflix, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26
    08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26
    11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)
    11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26
    21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung DEU: OHB, Hauptversammlung
    DEU: Paragon, Jahreszahlen
    USA: Coreweave, Hauptversammlung
    USA: Reddit, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26
    10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

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