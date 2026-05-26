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    AKTIE IM FOKUS

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    Ferrari-Kurs rast abwärts - Elektrofahrzeug kommt schlecht an

    Für Sie zusammengefasst
    • Ferrari-Premiere enttäuscht Anleger Aktie sackt
    • Design polarisiert, Händler berichten kaum Nachfrage
    • Preis 550.000 Euro, Aktie nähert sich Jahrestief
    AKTIE IM FOKUS - Ferrari-Kurs rast abwärts - Elektrofahrzeug kommt schlecht an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAILAND (dpa-AFX) - Die Vorstellung des ersten Elektrofahrzeugs hat die Anleger von Ferrari am Dienstag auf ganzer Linie enttäuscht. Die Aktien des Sportwagenbauers litten nach zuletzt sechs Gewinntagen unter Gewinnmitnahmen, denn der Kurs sackte am Vormittag um 6,3 Prozent auf 290,35 Euro ab. Im Tagestief war der Verlust sogar fast acht Prozent groß. Mit dem Kursrutsch belastete die Aktie auch den Autosektor , dessen Teilindex am Dienstag als Branchen-Schlusslicht 1,8 Prozent verlor.

    Ferrari stellte am Dienstag mit dem Modell Luce das erste vollelektrische Fahrzeug vor. Anleger verbinden damit aber in ersten Reaktionen einen herben Rückschlag für die Sportwagenbranche, in der sich Modellpremieren häufen. Der Kursrutsch verdeutlicht die Herausforderungen der Italiener, einer der weltweit angesehensten Luxusautomarken, auf den Batteriebetrieb umzusatteln. Negative Stimmen häuften sich vor allem zum Design des Fahrzeugs - auch deshalb, weil dieses anderen bereits bekannten Fahrzeugen ähnele.

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    Analyst Michael Binetti von Evercore ISI sprach von "einem radikalen Bruch mit dem traditionellen Ferrari-Design". Anthony Dick von Oddo BHF bezeichnete den Luce als "radikale und durchaus kontroverse Abkehr vom traditionellen Marken-Ethos". Höchst subjektive Meinungen zum Design will er bei schnellen Beurteilungen aber eigentlich außer Acht lassen. "Schönheit liegt im Auge des Betrachters", so Dick. Die ersten Reaktionen von Auto- und Ferrari-Enthusiasten seien allerdings durchweg negativ, und zwar ziemlich deutlich.

    Laut Binetti hat Ferrari das Projekt vor einigen Jahren unter Zwang initiiert, als ein vollständiges Verbrenner-Verbot perspektivisch noch ein Thema gewesen sei. Ferrari habe nun sein Möglichstes getan, um sich mit dem Luce abzuheben. Er ist nicht überrascht, dass das Ergebnis extrem polarisiert, denn Markenfans seien dem Projekt von vornherein negativ begegnet.

    Binetti berichtete auch von ersten Gesprächen mit Händlern, die das Fahrzeug bereits vor über einem Monat zu Gesicht bekommen hätten. Demnach gebe es bislang nur eine äußerst geringe Nachfrage. Der Evercore-Fachmann geht davon aus, dass Ferrari all sein Geschick in der Kundenpflege aufbieten muss, um Interessenten für den Luce zu gewinnen.

    Einen Kritikpunkt sehen Experten auch im Preis, der 550.000 Euro beträgt. Laut dem Oddo-Experten Dick macht er den Luce zum teuersten, unlimitierten Serienfahrzeug der Ferrari-Familie, deren Preisspanne derzeit von 270.000 bis 500.000 Euro reiche. Das Modell sei aber wohl um ein Vielfaches teurer als vergleichbare Modelle anderer Hersteller, während die technischen Daten keine größere Innovation seien.

    Der Ferrari-Kurs hatte sich zuletzt noch mit bis zu 310 Euro dem Jahreshoch aus dem Februar bei 330 Euro genähert. Mit dem Abschlag am Dienstag orientiert er sich nun aber wieder in Richtung des Jahrestiefs von 269 Euro. Langfristig bleibt die Aktie im Abwärtstrend: Seit dem Rekordhoch im Februar 2025, das 492,80 Euro hoch war, ging es im Monatschart immer weiter bergab./tih/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 75,64 auf Tradegate (26. Mai 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 49,01 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +8,10 %/+45,44 % bedeutet.




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