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    AKTIEN IM FOKUS

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    Gewinnmitnahmen belasten Infineon - STMicro noch mit Schwung

    Für Sie zusammengefasst
    • Technologiewerte unter Druck durch Gewinnmitnahmen
    • Infineon-Aktien fallen nach Abstufung und Zielsenkung
    • STMicro mit Rally und Zielanhebung auf 70 Euro
    AKTIEN IM FOKUS - Gewinnmitnahmen belasten Infineon - STMicro noch mit Schwung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Im von Gewinnmitnahmen geprägten Gesamtmarkt sind am Dienstag Technologiewerte und hier insbesondere Infineon etwas unter Druck geraten. Bei letzteren belastete zusätzlich eine Abstufung die Stimmung. Dagegen stemmten sich STMicro dank eines positiven Analystenkommentars gegen den negativen Trend.

    Der europäische Tech-Sektor lag gegen Mittag mit einem Minus von 1,2 Prozent im marktbreiten Stoxx Europe 600 weit hinten. Am Pfingstmontag hatte er noch den höchsten Stand seit der Jahrtausendwende erreicht.

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    Ähnlich sah es bei den Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon aus, die mit einem Kursverlust von 1,6 Prozent auf 75,49 Euro einen der hinteren Dax -Plätze belegten. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch eine Kursverdoppelung zu Buche.

    Das Analysehaus MWB Research hob das Kursziel für die Aktien von Infineon von 58 auf 60 Euro an, strich aber seine Halteempfehlung und rät nun zum Verkauf. Abed Jared billigte dem Unternehmen eine klare Verbesserung der Fundamentaldaten zu. Außerdem greife die Stärke im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) auf die Erholung der Industrie sowie eine beginnende Stabilisierung im Automobilsektor über, und der Auftragseingang entwickle sich weiterhin in die richtige Richtung.

    Die Aktien preisten das positivere Umfeld aber schon ein und notierten klar oberhalb seines revidierten Kursziels, betonte der Experte. Das Potenzial hänge von weiteren Aufwärtsrevisionen der Marktschätzungen sowie Bewertungsmultiplikatoren ab. Damit überwögen die Risiken inzwischen klar die Chancen.

    Derweil ging die Rally bei STMicro mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 58,73 Euro weiter. Die Aktien waren damit ebenfalls so teuer wie seit der Tech-Blase nicht mehr. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt das Plus über 160 Prozent.

    Die Bank Oddo BHF schraubte ihr Kursziel nach einer Investorenveranstaltung des Unternehmens deutlich hoch von 58 auf nun 70 Euro und bestätigte ihre "Outperform"-Empfehlung. Einige Wochen nach der Vorlage der Erstquartalszahlen, bei welcher STMicro für das zweite Quartal ein über der Saisonalität liegendes Wachstumziel bestätigt habe, sehe es trotz der schon starken Kursentwicklung weiter gut aus, konstatierte Analyst Stephane Houri. Das Unternehmensprofil verbessere sich in Richtung Rechenzentren und Satelliten - diese Bereiche seien weniger zyklisch als das übrige Geschäft und verbesserten die Wachstums- und Margenaussichten./gl/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 75,63 auf Tradegate (26. Mai 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +16,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 99,86 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -19,99 %/+4,93 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Infineon: einige sehen weiterhin starken Aufwärtstrend mit Kurszielen bis rund 100€, andere warnen vor Rückschlägen bis ~50€. Diskutiert werden fundamentale Treiber (Automotive, SiC), kräftiger Wettbewerbsdruck (NXP, ST, onsemi, Nvidia/Qualcomm/AMD, BYD), Momentum, Gewinnmitnahmen und Timingrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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