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    Aktie springt über 8 %

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    Robotaxis boomen: Pony AI überrascht mit massivem Umsatzsprung

    Pony AI steigert Robotaxi-Umsätze massiv, expandiert nach Europa und hebt seine Jahresziele deutlich an. Die Flotte wächst schneller als geplant.

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    Aktie springt über 8 % - Robotaxis boomen: Pony AI überrascht mit massivem Umsatzsprung
    Foto: Stringer - HPIC

    Der Robotaxi-Spezialist Pony AI wächst deutlich schneller als erwartet. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz des Unternehmens laut eigener Mitteilung auf 34,3 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 145 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor allem das Robotaxi-Geschäft entwickelte sich dynamisch.

    Die Erlöse aus Robotaxi-Diensten schossen um 395,4 Prozent auf 8,6 Millionen US-Dollar nach oben. Besonders stark legten die bezahlten Fahrten zu. Die sogenannten Fare-Charging-Umsätze stiegen um 456,5 Prozent. Pony AI begründet das Wachstum mit dem Ausbau seiner neuen Gen-7-Flotte und einer steigenden Nachfrage.

    Die Aktie legte im vorbörslichen Nasdaq-Handel kräftig zu und gewann 8,97 Prozent auf 9,72 US-Dollar (Stand 11:57 Uhr MESZ).

    Pony AI

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    ISIN:US7329081084WKN:A40VVU
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    Höhere Ziele für 2026

    Das Unternehmen erhöht deshalb seine Jahresziele. Statt einer Verdreifachung peilt Pony AI nun Robotaxi-Umsätze von mehr als dem 3,5-Fachen des Vorjahres an. Auch die Flotte soll stärker wachsen als bislang geplant. Bis Ende 2026 will das Unternehmen mehr als 3.500 Fahrzeuge weltweit einsetzen. Bisher lag das Ziel bei 3.000 Einheiten.

    Vorstandschef James Peng sagte: "Heute bauen wir unseren kommerziellen Betrieb weiter aus, gestützt auf eine gewachsene Flotte, technologische und betriebliche Kapazitäten sowie die Nutzererfahrung." Das Unternehmen rechne damit, bis Jahresende in mehr als 20 Städten weltweit aktiv zu sein.

    Bereits jetzt umfasst die Robotaxi-Flotte mehr als 1.700 Fahrzeuge. In China weitete Pony AI sein Angebot auf zentrale Stadtgebiete von Guangzhou aus. International startete das Unternehmen gemeinsam mit Partnern einen kommerziellen Robotaxi-Dienst in Kroatien. Nach Angaben des Konzerns ist es der erste kommerzielle Robotaxi-Service Europas.

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    Nutzerzahlen steigen kräftig

    Die Nachfrage zieht weiter an. Die Zahl der registrierten Nutzer in China hat sich im Jahresvergleich mehr als verdreifacht. Die durchschnittliche Zahl bezahlter Fahrten pro Woche lag im Mai 2026 um 119 Prozent höher als Anfang Januar.

    Technologiechef Tiancheng Lou betonte die Bedeutung der Sicherheit. "Sicherheit ist die Grundlage für alles, was wir bei Pony AI entwickeln", sagte er. Die Fahrzeuge verfügten über mehrstufige Sicherheits- und Redundanzsysteme. Selbst bei Ausfällen einzelner Software- oder Hardware-Komponenten könnten die Fahrzeuge sicher weiterfahren oder kontrolliert anhalten.

    Verluste bleiben hoch

    Trotz des starken Wachstums schreibt Pony AI weiter rote Zahlen. Der Nettoverlust erhöhte sich im ersten Quartal auf 53,5 Millionen US-Dollar nach 37,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Grund dafür sind laut Unternehmen unter anderem höhere Investitionen in Forschung, Entwicklung und den globalen Ausbau.

    Finanzchef Leo Wang sieht den Konzern dennoch gut aufgestellt. "Wir sind überzeugt, dass unsere Bilanz und der sich verbessernde operative Hebel uns in eine gute Position versetzen, um unsere Ziele für 2026 zu erreichen", sagte er.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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