NTT DATA Business Solutions AG / NTT DATA Business Solutions unterstützt ...

"Die PPWR zeigt, wie schnell regulatorische Anforderungen zur operativen Realität werden", sagt Luisa Swetlik, Product Ownerin Sustainability Data Simplified. "Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Anforderungen in SAP-basierte Prozesse zu übersetzen - und zwar so, dass sie auch über die PPWR hinaus tragfähig sind."

NTT DATA Business Solutions unterstützt SAP-Kunden bei der Vorbereitung auf die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) (FOTO) Bielefeld (ots) - NTT DATA Business Solutions, ein führender SAP Platinum Partner für den globalen Mittelstand, erweitert seine SAP-BTP-basierte Lösung Sustainability Data Simplified (https://nttdata-solutions.com/de/loesungen/sustainability-data-simplified/) . Ziel ist es, Unternehmen bei der Umsetzung der Anforderungen der EU-Verpackungsverordnung ( Packaging and Packaging Waste Regulation (https://nttdata-solutions.com/de/blog/ppwr-verordnung-august-2026/) , kurz: PPWR) zu unterstützen.Die Lösung greift die anhaltende Nachfrage nach verlässlichen Nachhaltigkeitsdaten auf und schafft eine strukturierte Grundlage, um regulatorische Anforderungen direkt im SAP-System zu steuern.

Die PPWR stellt Produktion, Verpackung und Logistik vor neue Herausforderungen

Mit Blick auf den ersten wichtigen Meilenstein der PPWR im August 2026 steigt der Handlungsdruck für Unternehmen in ganz Europa. Ab diesem Zeitpunkt müssen sie nachweisen können, dass relevante Verpackungen den Anforderungen entsprechen, bevor Produkte auf den EU-Markt gelangen. Die Verordnung bringt verbindliche Anforderungen mit sich, darunter chemische Vorgaben, Konformitätsbewertungen, technische Dokumentation sowie klar geregelte Verantwortlichkeiten entlang der gesamten Lieferkette.

Für viele Unternehmen liegt die Herausforderung dabei weniger im Verständnis der Regulierung als in der praktischen Umsetzung. Sie müssen insbesondere:

- Identifizieren, welche Produkte und Verpackungen betroffen sind - Verstehen, wo die relevanten Daten im Unternehmen vorliegen - Sicherstellen, dass die Dokumentation dauerhaft konsistent, nachvollziehbar und prüfbar bleibt



Gerade in komplexen SAP-Landschaften zeigt sich, dass Verpackungsinformationen häufig tief in Stücklisten, Materialstämmen und Logistikprozessen verankert sind.



Von der Regulierung zum SAP-basierten Prozess



Sustainability Data Simplified setzt genau dort an, wo die Anforderungen der PPWR operativ relevant werden: auf Ebene der SAP-Daten. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, regulatorische Anforderungen direkt mit bestehenden Produktstrukturen und den im SAP-System gepflegten Verpackungsinformationen zu verknüpfen. So können Unternehmen:



- PPWR-relevante Verpackungen auf Basis von Stücklisten identifizieren - Rollen wie Hersteller, Erstinverkehrbringer oder Importeur eindeutig zuordnen - Konformitätsbewertungen und Dokumentationsprozesse unterstützen - PPWR-relevante Informationen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg nachvollziehbar abbilden



Der SAP-integrierte Ansatz reduziert manuelle Workarounds und vermeidet Insellösungen - und schafft gleichzeitig die Grundlage für eine gezielte Vorbereitung auf Audits und Marktüberwachung.



Nachhaltigkeitsdaten strukturiert nutzbar machen - über die PPWR hinaus

Regulierungen wie die PPWR machen ein grundlegendes Problem sichtbar: Nachhaltigkeitsdaten sind in vielen Unternehmen vorhanden, jedoch oft nicht in einer Form, die regulatorische Anforderungen erfüllt. Sustainability Data Simplified schafft hier Abhilfe, indem eine konsistente, SAP-basierte Datenbasis aufgebaut wird, die sich auch für zukünftige regulatorische Anforderungen nutzen lässt. Die Lösung wird kontinuierlich gemeinsam mit Kunden weiterentwickelt. Ein dediziertes Produktteam bündelt Expertise aus Produktentwicklung, SAP-Integration, Innovation und Nachhaltigkeit, um regulatorische Anforderungen wie die PPWR in durchgängige, skalierbare SAP-Prozesse zu überführen. Unter der Verantwortung von Luisa Swetlik liegt der Fokus darauf, Unternehmen bei der effizienten und skalierbaren Umsetzung aktueller und zukünftiger Vorgaben zu unterstützen.



Weitere Informationen zu Sustainability Data Simplified finden Sie hier (https://nttdata-solutions.com/de/loesungen/sustainability-data-simplified/) .

Über NTT DATA Business Solutions



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