Eine strategische Kombination aus Wachstum, Ressourcen-Scherheit und De-Risking!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fury Gold Mines Limited! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fury Gold Mines · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 27.05.2026, 5:43 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die kanadische Explorations- und Entwicklungsgesellschaft Fury Gold Mines Limited (WKN: A2QFEP) rückt mit mehreren aktuellen Meldungen erneut in den Fokus von Goldinvestoren. Im Zentrum steht das zu 100 % gehaltene Eau-Claire-Projekt in Québec, eines der fortgeschrittensten Assets im Portfolio des Unternehmens.

Die jüngsten Ergebnisse liefern hochgradige Goldabschnitte außerhalb des bisherigen Blockmodells sowie aus Infill-Bohrungen - eine Kombination, die aus Investorensicht gleich doppelt interessant ist: Sie spricht sowohl für mögliches Ressourcenwachstum als auch für zunehmende geologische Sicherheit innerhalb der bekannten Lagerstätte.

Wichtiger Kontext: Eau Claire verfügt bereits über eine Preliminary Economic Assessment (PEA) vom 2. September 2025. Diese vorläufige wirtschaftliche Erstbewertung nennt im Base Case einen Nachsteuer-NPV(5 %) von 554 Mio. CAD, einen Nachsteuer-IRR von 41 % und eine geplante Goldproduktion von insgesamt rund 834.000 Unzen über eine Laufzeit von 11 Jahren. Gleichzeitig bleibt wichtig: Eine PEA ist vorläufig, stellt keine Produktionsentscheidung dar und Mineralressourcen sind keine Mineralreserven mit nachgewiesener wirtschaftlicher Abbaubarkeit.

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) stärkt die Eau-Claire-Story mit neuen Bohrdaten!

Im Detail meldete Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) unter anderem im Bohrloch 26EC-101 einen Abschnitt mit 12,50 g/t Gold über 7,02 m. Laut Unternehmensmeldung handelt es sich um ein Infill-Bohrloch, das einen „abgeleiteten“-Bereich der Eau-Claire-Ressource testete. Der Treffer liegt rund 45 m down-plunge vom zuvor gemeldeten Bohrloch 26EC-099 entfernt und außerhalb des aktuellen Eau-Claire-Blockmodells.

Bohrungen außerhalb des Blockmodells und Infill-Daten stärken die Story!

Eine weitere Unternehmensmitteilung ergänzt dieses Bild um eine ebenso wichtige Komponente: Infill-Bohrungen innerhalb der bekannten Struktur lieferten unter anderem 11,74 g/t Gold über 6,63 m in Bohrloch 26EC-099. Infill-Bohrungen dienen primär dazu, die Datenbasis zu verdichten, die geologische Modellierung zu verfeinern und im Erfolgsfall Ressourcen von einer niedrigeren in eine höhere Vertrauenskategorie zu überführen. Für ein Projekt auf dem Weg zu weiterführenden technischen Studien ist das ein wichtiger Schritt.

Quelle: Fury Gold Mines Limited

Besonders interessant ist, dass Fury Gold (WKN: A2QFEP) parallel bereits Phase 2 des Bohrprogramms gestartet hat. Laut Unternehmensmeldung waren im Rahmen dieser Phase bereits acht Bohrlöcher mit insgesamt 3.390 m abgeschlossen, wobei das vollständig finanzierte Phase-2-Programm weitere 15.000 bis 25.000 m umfassen soll und über Frühjahr und Sommer 2026 fortgesetzt wird. Im Fokus stehen die Umwandlung „abgeleitet“ eingestufter Ressourcenbereiche und der Ausbau der „angezeigten“-Ressourcenkategorie - also genau jene technische Arbeit, die ein Projekt in Richtung weiterer Entwicklungsstudien robuster machen kann.

Etablierter Bergbaustandort reduziert einen Teil der Projektrisiken!

Das Eau-Claire-Projekt liegt in einer etablierten kanadischen Bergbauregion in Québec. Infrastruktur, politische Stabilität, Zugang zu Fachpersonal und klare Genehmigungsprozesse sind Faktoren, die gerade in einem frühen Entwicklungsstadium nicht unterschätzt werden sollten. Sie ersetzen keine Ressource und keine Machbarkeitsstudie - aber sie können bestimmte Standort- und Umsetzungsrisiken gegenüber weniger etablierten Regionen reduzieren.

Trotz der positiven Bohrresultate bleibt Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) ein Explorations- und Entwicklungswert mit Risiko. Es gibt weiterhin keine Produktionsentscheidung, keine Mineralreserven und keine gesicherten Cashflows. Der Weg von hochgradigen Bohrabschnitten und einer PEA hin zu einer Mine ist lang und mit technischen, finanziellen, ökologischen, sozialen und regulatorischen Hürden verbunden. Genau deshalb reagieren solche Aktien oft stark auf neue Datenpunkte - in beide Richtungen.

Weitere Entwicklungsschritte Richtung Machbarkeitsarbeit!

Seit den Bohrmeldungen hat Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) weitere Entwicklungsschritte gemeldet: Am 28. April 2026 startete das Unternehmen Umwelt-Basisstudien auf Eau Claire. Am 12. Mai 2026 wurde Annie Blier zur Senior Director, Environment and Permits ernannt und am 19. Mai 2026 begann ein zusätzliches metallurgisches Testprogramm mit SGS Canada zur Unterstützung der Machbarkeits- und Entwicklungsplanung.

Für Anleger ist das wichtig, weil Fury damit nicht nur exploriert, sondern parallel auch zentrale technische, ökologische und genehmigungsbezogene Grundlagen für die nächste Projektphase aufbaut.

Von Fury Gold Mines bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Fury Gold Mines.

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/fury-gold-mines-macht-grossen-schritt ...

Fazit: Langfristiger Aufbau einer Multi-Millionen-Unzen-Plattform!

Die jüngsten Bohrergebnisse von Fury Gold Mines Limited (WKN: A2QFEP) liefern ein überzeugendes Gesamtbild. Hochgradige Abschnitte außerhalb des aktuellen Blockmodells deuten auf mögliches Erweiterungspotenzial hin, während starke Infill-Ergebnisse die Kontinuität und Qualität der bekannten Mineralisierung stützen. Entscheidend wird nun sein, ob das laufende Bohrprogramm diese Trends bestätigt und in eine konsistente geologische sowie technische Projektstory überführt.

Das Unternehmen verfolgt darüber hinaus einen klaren strategischen Ansatz: den Aufbau einer sogenannten Multi-Millionen-Unzen-Goldplattform. Im Mittelpunkt steht nicht die isolierte Entdeckung einzelner Lagerstätten, sondern die systematische Entwicklung mehrerer Projekte mit dem Ziel, Goldressourcen im Millionen-Unzen-Bereich zu erschließen und - vorbehaltlich weiterer Studien, Genehmigungen und Finanzierungen - langfristig wirtschaftlich nutzbar zu machen.

Für risikobewusste Anleger mit Fokus auf Goldexploration bleibt das Unternehmen damit eine spannende, aber auch spekulative Option im Rohstoffsektor. Positiv sind die hochgradigen Bohrtreffer, die vorhandene PEA und die neuen technischen Entwicklungsschritte. Die wesentlichen Risiken bleiben Explorations-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Metallpreis-, Wechselkurs- und Liquiditätsrisiken.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Technischer Hinweis: Die genannten Bohrergebnisse beruhen auf den Fury-Unternehmensmeldungen vom 17. März 2026 und 23. April 2026. Die technischen Angaben zu diesen Bohrergebnissen wurden laut Fury von Valérie Doyon, P.Geo., Senior Project Geologist bei Fury, als Qualified Person im Sinne von NI 43-101 geprüft und freigegeben.

Quellen: Fury Gold Mines-Pressemitteilungen vom 17.03.2026, 23.04.2026, 28.04.2026, 12.05.2026 und 19.05.2026; Fury Gold Mines-PEA-Meldung vom 02.09.2025; SRC-Rohstoff-Reports; eigener Research und Interpretation, Intro-Bild: stock.adobe.com ; businessman-in-a-suit-hitting-a-virtual-dartboard-with-a-red-dar

Dieser Werbeartikel wurde am 25.05.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Explorations-, Ressourcen-, Finanzierungs-, Genehmigungs-, Standort-/ESG-, Metallpreis-, Wechselkurs-, Verwässerungs- und Liquiditätsrisiken; keine Produktionsentscheidung, keine Mineralreserven und keine gesicherten Cashflows. Wesentliche Chancen: Marktrückenwind für Gold, mögliche Ressourcenentwicklung, weitere Bohrergebnisse und Fortschritte bei technischen Studien.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG - freiwillige Orientierung:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung; keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung.

Methodik/Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Projektinformationen und öffentlich zugängliche Unterlagen von Fury Gold Mines, insbesondere die genannten Bohrmeldungen und die PEA-Meldung vom 02.09.2025. Es werden keine proprietären Bewertungsmodelle, keine Kursziele und keine formalen Finanzanalysen verwendet; die Einordnung ist qualitativ und werblich. Update-Policy: kein laufendes Update geplant.

Interessen/Vergütung: SRC swiss resource capital AG unterhält mit dem besprochenen Emittenten Fury Gold Mines Limited eine entgeltliche IR-Zusammenarbeit. Die Veröffentlichung erfolgt im Auftrag des Emittenten und ist daher als Anzeige/Werbung bzw. Marketingmitteilung zu verstehen. Eigene Positionen SRC/Autor(in): keine Long- oder Short-Positionen; keine Netto-Positionen von 0,5 % oder mehr; keine Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rolle in den letzten 12 Monaten, soweit bekannt.

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Risiko & Sensitivität: Abweichungen bei Goldpreis, Wechselkursen, Bohrergebnissen, Ressourcenschätzung, Genehmigungen, Finanzierung, Metallurgie, Umwelt-/Sozialauflagen oder Projektzeitplan können die Einschätzung wesentlich verändern. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit; inferred Mineral Resources haben ein geringeres geologisches Vertrauen.

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