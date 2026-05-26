BARCLAYS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon berichtete am Montagabend von einer Telefonkonferenz mit dem Chef der Schweizer, Thomas Schinecker, in der Vorwoche. Schinecker habe sich zuversichtlich geäußert zu Giredestrant in der adjuvanten Brustkrebstherapie, zu Sicherheitsprofil und Umsatzchancen von Fenebrutinib gegen Multiple Sklerose und auch zum Abnehmwirkstoff Enicepatide. Gordon sieht bei Roche die langfristig stabilsten Wachstumschancen im europäischen Pharmabereich./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 363,9EUR auf TTMzero (26. Mai 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 410

Kursziel alt: 410

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

