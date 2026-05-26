BARCLAYS stuft British American Tobacco auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für British American Tobacco von 4900 auf 5400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Halbjahr könnte überraschen und danach könnten die Ziele für das Gesamtjahr hochgeschraubt werden, schrieb Pallav Mittal am Freitagabend im Ausblick auf den Bericht am 2. Juni. Dabei könnte der Konzern allerdings aufgrund der geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten immer noch zurückhaltend bleiben./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 56,70EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Pallav Mittal

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 49

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

