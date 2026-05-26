BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas ging am Montagabend auf die Pläne von Uber ein, den deutschen Essenslieferanten zu übernehmen. Einen Deal in Höhe von 40 Euro je Aktie würde sie für attraktiv halten für die Delivery-Hero-Anteilseigner. Wettbewerbsrechtlich sieht sie auch geringere Hürden als in anderen Szenarien der Branchenkonsolidierung. Die Perlen von Delivery Hero seien das Korea-Geschäft und die MENA-Region - beide mit zuletzt positiver Entwicklung./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 21:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 21:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 37,52EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00 € , was einem Rückgang von -26,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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