BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas ging am Montagabend auf die Pläne von Uber ein, den deutschen Essenslieferanten zu übernehmen. Einen Deal in Höhe von 40 Euro je Aktie würde sie für attraktiv halten für die Delivery-Hero-Anteilseigner. Wettbewerbsrechtlich sieht sie auch geringere Hürden als in anderen Szenarien der Branchenkonsolidierung. Die Perlen von Delivery Hero seien das Korea-Geschäft und die MENA-Region - beide mit zuletzt positiver Entwicklung./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 21:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 21:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 21:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 21:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 37,52EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
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