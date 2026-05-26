Alphabet Aktie leidet unter Verkäufen - 26.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die Alphabet Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,91 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,32 %, geht es heute bei der Alphabet Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Alphabet-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,97 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Alphabet einen Anstieg von +24,28 %.

Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,72 % 1 Monat +13,28 % 3 Monate +25,97 % 1 Jahr +124,35 %

Informationen zur Alphabet Aktie

Stand: 26.05.2026, 12:30 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,93 Bil. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Alphabet

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,67 %. Apple notiert im Minus, mit -0,15 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,23 %. Meta Platforms (A) verliert -0,87 % Tencent notiert im Minus, mit -1,48 %.

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Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.