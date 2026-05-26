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    Besonders beachtet!

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    Optimi Health Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 26.05.2026

    Am 26.05.2026 ist die Optimi Health Aktie, bisher, um -6,12 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Optimi Health Aktie.

    Besonders beachtet! - Optimi Health Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 26.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Optimi Health Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.05.2026

    Die Optimi Health Aktie ist bisher um -6,12 % auf 4,9100 gefallen. Das sind -0,3200  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,19 %, geht es heute bei der Optimi Health Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl die Optimi Health Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,72 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Optimi Health Aktie damit um -10,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Optimi Health -0,91 % verloren.

    Optimi Health Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,07 %
    1 Monat -24,23 %
    3 Monate +4,72 %
    1 Jahr +40,69 %
    Stand: 26.05.2026, 12:31 Uhr

    Informationen zur Optimi Health Aktie

    Es gibt 3 Mio. Optimi Health Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,84 Mio. € wert.

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    Ob die Optimi Health Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Optimi Health Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Optimi Health

    -6,12 %
    -10,07 %
    -24,23 %
    +4,72 %
    +40,69 %
    +21,25 %
    -59,67 %
    -65,79 %
    ISIN:CA68405H3080WKN:A411WC
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    Verfasst von Markt Bote
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