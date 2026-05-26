Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie unter Verkaufsdruck - 26.05.2026

Mit einer Performance von -1,46 % musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,37 %, geht es heute bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +22,19 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,36 % gewonnen.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,23 % 1 Monat -4,80 % 3 Monate +22,19 % 1 Jahr -57,44 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Stand: 26.05.2026, 12:31 Uhr

Es gibt 331 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,35 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,30 %. IBM notiert im Minus, mit -1,48 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,23 %. Oracle verliert -0,50 % SAP notiert im Minus, mit -0,67 %.

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Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.