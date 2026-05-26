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    Besonders beachtet!

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    BitMine Immersion Technologies Registered - Aktie zeigt Schwäche - 26.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie bisher Verluste von -1,85 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BitMine Immersion Technologies Registered Aktie.

    Besonders beachtet! - BitMine Immersion Technologies Registered - Aktie zeigt Schwäche - 26.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    BitMine Immersion Technologies Registered aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.05.2026

    Am heutigen Handelstag musste die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,85 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,38 %, geht es heute bei der BitMine Immersion Technologies Registered Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten BitMine Immersion Technologies Registered Aktionäre einen Verlust von -9,90 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie damit um +2,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,03 %. Im Jahr 2026 gab es für BitMine Immersion Technologies Registered bisher ein Minus von -30,93 %.

    BitMine Immersion Technologies Registered Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,42 %
    1 Monat -13,03 %
    3 Monate -9,90 %
    1 Jahr -67,78 %
    Stand: 26.05.2026, 12:31 Uhr

    Informationen zur BitMine Immersion Technologies Registered Aktie

    Es gibt 570 Mio. BitMine Immersion Technologies Registered Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,31 Mrd. € wert.

    Strategy und BitMine pausieren Bitcoin- und Ethereum-Käufe


    Strategy und BitMine legen eine Krypto-Pause ein, während jedoch kleinere Firmen die Schwäche am Markt für neue Käufe nutzen.

    BitMine Immersion Technologies Registered Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BitMine Immersion Technologies Registered Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BitMine Immersion Technologies Registered

    +0,43 %
    +2,42 %
    -13,03 %
    -9,90 %
    -66,89 %
    ISIN:US09175A2069WKN:A411ZL
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