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    GoldMining startet Explorationsbohrprogramm für 2026 in seinem Gold-Kupfer-Projekt Yarumalito in Kolumbien

    GoldMining startet Explorationsbohrprogramm für 2026 in seinem Gold-Kupfer-Projekt Yarumalito in Kolumbien
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia – 26. Mai 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-i ... gibt bekannt, dass es ein explorationsorientiertes Kernbohrprogramm auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt Yarumalito („Yarumalito“ oder das „Projekt“) im Gold-Kupfer-Gürtel Mid Cauca in Antioquia, Kolumbien, begonnen hat.

     

    Highlights:

     

    -          Voll finanziertes Bohrprogramm im Gange: Die Diamantkernbohrmaschine ist vor Ort im Einsatz, um ein systematisches Programm von etwa 1.200 Metern durchzuführen.

    -          Erprobung eines neuen und verbesserten geologischen Modells: Die Bohrungen dienen der Nachverfolgung von Zielen mit hoher Priorität, die zuvor durch eine umfassende Neuauswertung historischer Bohrkerne identifiziert wurden.

    -          Erweiterung des mineralisierten P-1-Porphyrs: Untersuchung neuer Zonen mit potenzieller Grundgesteinsmineralisierung in bisher wenig bebohrten Abschnitten der Porphyr-Einheit „P-1“, dem Hauptträger der Gold-Kupfer-Mineralisierung („Au-Cu“) im Projekt.

    -          Aufbauend auf historischen Bohrabschnitten:

    o        257 Meter („m“) mit 0,50 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold („Au“) und 0,1 % Kupfer („Cu“) ab der Oberfläche (YAR-06)

    o        250 m mit 0,51 g/t Au und 0,13 % Cu ab der Oberfläche (YAR-08)

    o        141,4 m mit 0,77 g/t Au und 0,09 % Cu ab der Oberfläche (YAR-11)

     

    Alastair Still, Präsident und Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: „Yarumalito liegt im Herzen des ertragreichen Mid-Cauca-Gürtels in Kolumbien, in unmittelbarer Nähe zu bedeutenden Entdeckungen wie dem Guayabales-Projekt von Collective Mining und der Marmato-Mine von Aris Mining. Mit den derzeit laufenden Diamantkernbohrungen im Rahmen unseres zweiten aktiven Explorationsbohrprogramms in Amerika für 2026 testen wir ein neu verfeinertes geologisches Modell bei Yarumalito. Dieses große, gut zugängliche Gold-Kupfer-Porphyr-System ist in alle Richtungen offen, und das gezielte Bohrprogramm ist unser erster Schritt, um das erhebliche Step-out-Wachstumspotenzial der mineralisierten P-1-Wirtsformation zu erschließen.“

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