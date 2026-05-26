Verdi weitet Warnstreiks bei Postbank aus
- Warnstreiks bei Postbank beeinträchtigen Service
- Verdi ruft zu bundesweiten Filialen und Callcentern
- Verdi fordert 8 Prozent oder mindestens 300 Euro
FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Kundinnen und Kunden der Postbank müssen sich wegen Warnstreiks erneut auf Einschränkungen einstellen. Weil es in den Tarifverhandlungen für die zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Beschäftigten keinen Fortschritt gibt, hat die Gewerkschaft Verdi für die nächsten Tage eine Ausweitung der Proteste angekündigt.
Zunächst soll es an diesem Mittwoch (27.5.) das Backoffice treffen, in dem Bankgeschäfte wie Zahlungsverkehr abgewickelt werden. Von Donnerstag (28.5.) bis Samstag (30.5.) sind dann bundesweit die Beschäftigten in den Postbank-Filialen sowie in den Callcentern aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.
Zudem will die Gewerkschaft die Hauptversammlung der Deutschen Bank am Donnerstag nutzen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen: Verdi hat zu einer Demonstration auf dem Frankfurter Messegelände aufgerufen.
"Die Beschäftigten haben kein Verständnis dafür, dass von den Rekordgewinnen der Deutschen Bank nur die Aktionäre profitieren sollen, während die Bank in der Tarifrunde einen Reallohnverlust durchdrücken will", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck.
Verdi fordert für etwa 9.000 Beschäftigten der Postbank acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 300 Euro pro Monat. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen. Zudem will die Gewerkschaft eine Beschäftigungs- und Standortsicherung sowie einen verbindlichen Rechtsanspruch auf Weiterbildung zum Beispiel bei KI erreichen. Für den 15. Juni ist die dritte Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern in Frankfurt angesetzt./ben/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 29,37 auf Tradegate (26. Mai 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +9,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 56,10 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +9,40 %/+36,75 % bedeutet.
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um die Uhrzeit bestätigung, dass die futures in USA den richtigen weg angezeigt haben. USA würde tiefgrün. dazu Fortschritte bei Friedensverhandlungen Iran. bischen lockerungen bei Critical Minerals durch China (aber eigentlich nicht richtig, doch wen interessieren die details…).
wenn man bedenkt, das die Aktie im Okt. 2023 noch bei 9,90 € notierte und aktuell nach 2 1/2 Jahren bei über 27 €
dafür ist sie bei der Cost-to-Income ratio sogar noch hinter der Commerzbank, die von der Unicredit ja deutlich gesagt bekommt, dass sie ineffektiv ist und Kosten senken muss (antwort Coba management: die Unicredit versteht unser geschäft nicht. zweite Antwort Coba Management: Entlassung von weiteren 3000 leuten….🎁)