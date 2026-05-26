BARCLAYS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii ging am Montagnachmittag darauf ein, dass der Chef der Dänen zum zweiten Mal im laufenden Jahr ein Aktienpaket verkauft habe. Dies habe er seit Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2019 zuvor nie gemacht. Sergievskii sieht sich in seiner Skepsis bestätigt./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 14:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 25,50EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vlad Sergievskii

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

