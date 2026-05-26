JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne schrieb am Dienstag einen fiktiven "Brief an Brüssel" mit seinen wettbewerbsrechtlichen Erwägungen rund um die Übernahmespekulationen durch Uber. Die Zugeständnisse, die Delivery-Hero-Großaktionär Prosus durch seine Anteilsreduktion für seine Übernahme von Just Eat Taakeaway habe machen müssen, hätten "einen europäischen Tech-Champion ausgebremst" und brächten wohl eine weitere US-App auf europäische Smartphones. Der Spagat zwischen Verbraucherschutz und unternehmensfreundlicher Politik sei in diesem Fall also nicht gelungen. Prosus habe nun laut Medienberichten darum ersucht, die Auflagen zurückzunehmen. Thorne bittet "Brüssel" diesbezüglich um wohlwollende Beachtung./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 05:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 05:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 37,70EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42,50

Kursziel alt: 42,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,50 € , was eine Steigerung von +11,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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