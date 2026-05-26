Lumentum Holdings Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 26.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die Lumentum Holdings Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,09 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,10 %, geht es heute bei der Lumentum Holdings Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Lumentum Holdings Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +33,13 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +10,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,78 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Lumentum Holdings +156,11 % gewonnen.

Während Lumentum Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,29 %. Damit gehört Lumentum Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,23 % 1 Monat +9,78 % 3 Monate +33,13 % 1 Jahr +1.138,49 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Stand: 26.05.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 78 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,95 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Broadcom und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,18 %. Broadcom notiert im Minus, mit -0,69 %.

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Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.