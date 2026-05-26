Silberpreis
Abverkauf bei Silber -2,21 % in 24h
Silberpreis stürzt ab: -2,21 % auf 76,39 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,38 %
|1 Monat
|+1,09 %
|3 Monate
|-14,35 %
|1 Jahr
|+128,78 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 16,23538USD. Heute, bei 76,39USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.705,28USD geworden – ein Plus von +370,53 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, teils bullisches Silber-Sentiment. Kurzfristig wird Silber oft als 'langweilig' beschrieben, doch mehrere Beiträge sehen Potenzial für einen explosiven Move getrieben durch Delivery-/Rollphase, Open Interest und geopolitische Treiber (Iran, Öl, Inflation). 14-Tage-Change wird nicht konkret genannt; Preisziele: 150 USD bis Jahresende, oft 100+ oder dreistellig. Risiken: geopolitische Volatilität.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|355,80EUR
|-0,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|125,24EUR
|-0,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|256,48EUR
|-0,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|394,04EUR
|-1,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,38EUR
|-0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|614,10EUR
|-1,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|373,16EUR
|-0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,56EUR
|-0,72 %
|Long
|1
|0,00
|125,16EUR
|-0,78 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,738EUR
|+0,84 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.