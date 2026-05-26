Abverkauf bei Silber -2,21 % in 24h

-2,21 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,38 % 1 Monat +1,09 % 3 Monate -14,35 % 1 Jahr +128,78 %

Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 76,39. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 16,23538USD. Heute, bei 76,39USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.705,28USD geworden – ein Plus von +370,53 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, teils bullisches Silber-Sentiment. Kurzfristig wird Silber oft als 'langweilig' beschrieben, doch mehrere Beiträge sehen Potenzial für einen explosiven Move getrieben durch Delivery-/Rollphase, Open Interest und geopolitische Treiber (Iran, Öl, Inflation). 14-Tage-Change wird nicht konkret genannt; Preisziele: 150 USD bis Jahresende, oft 100+ oder dreistellig. Risiken: geopolitische Volatilität.