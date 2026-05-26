Persistent und Kong kündigen strategische Partnerschaft an, um Unternehmen bei der sicheren Überführung von KI in den Produktivbetrieb zu unterstützen

SANTA CLARA, Kalifornien, und PUNE, Indien, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führender Anbieter von Digital Engineering und Enterprise Modernization, und Kong, ein führender Entwickler von API- und KI-Konnektivität, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt. Ziel ist es, Unternehmen beim Aufbau der Kontrollebene zu unterstützen, die für eine sichere und zuverlässige Skalierung von KI erforderlich ist. Persistent ist als globaler Systemintegrationspartner von Kong besonders gut positioniert und kombiniert seinen technisch fundierten Ansatz mit der einheitlichen API- und KI-Konnektivitätsplattform von Kong, um die Integration zu vereinfachen, die Governance zu stärken sowie die Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen.

Die Partnerschaft definiert eine neue Unternehmensarchitektur zur Steuerung von APIs, Daten und KI-Systemen in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen

Wenn Unternehmen von KI-Experimenten in den Produktivbetrieb wechseln, besteht die Herausforderung nicht mehr im Zugang zu Modellen. Entscheidend ist vielmehr, wie KI-Systeme vernetzt, gesteuert und in großem Maßstab betrieben werden. APIs, Datenpipelines, Modelle sowie Agenten wachsen zu einem einzigen betrieblichen Gefüge zusammen. Ohne eine einheitliche Kontrollebene wird dieses Gefüge fragmentiert, schwer steuerbar und zunehmend komplex zu skalieren.

Diese Partnerschaft schließt diese Lücke, indem sie Unternehmen den Einsatz der gesteuerten, skalierbaren Konnektivitätsebene von Kong für APIs, Daten und KI-Dienste ermöglicht. Gemeinsam werden Persistent und Kong Unternehmen dabei unterstützen, veraltete API-Umgebungen zu modernisieren, die Governance zu stärken sowie Betriebskosten zu senken, während leistungsintensive Workloads nahtlos in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen unterstützt werden.

Die Zusammenarbeit ermöglicht Unternehmen außerdem, GenAI und agentenbasierte Arbeitsabläufe, einschließlich Architekturen auf Basis des Model Context Protocol, mit integrierter Sicherheit, Beobachtbarkeit sowie richtlinienbasierter Kontrolle in den Betrieb zu bringen. Dazu zählen richtlinienbasierte Schutzmaßnahmen wie der Schutz personenbezogener Daten (Personally Identifiable Information, PII), zentrales Zugriffsmanagement sowie durchgängige Beobachtbarkeit, um Sicherheit und Compliance auf Unternehmensniveau über API- und KI-Interaktionen hinweg sicherzustellen.