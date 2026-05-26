Wacker Chemie Aktie fällt auf 97,20€ - 26.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Wacker Chemie Aktie. Mit einer Performance von -3,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Wacker Chemie Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,79 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 97,20€, mit einem Minus von -3,28 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Wacker Chemie ist ein Spezialchemie- und Materialkonzern mit Fokus auf Polysilicium, Silikone, Polymere und Biotech-Produkte. Hauptabnehmer sind Halbleiter-, Solar-, Chemie-, Bau- und Konsumgüterindustrie. Starke Position im Polysilicium- und Silikonmarkt. Wichtige Wettbewerber: Dow, Shin-Etsu, Elkem, Evonik, BASF. USP: hohe Reinheit bei Polysilicium, Technologieführerschaft, breite Spezialchemie-Nische.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Wacker Chemie in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +20,40 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Wacker Chemie Aktie damit um -0,30 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Wacker Chemie um +43,18 % gewonnen.

Wacker Chemie Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,30 % 1 Monat +4,37 % 3 Monate +20,40 % 1 Jahr +60,05 %

Informationen zur Wacker Chemie Aktie

Stand: 26.05.2026, 13:09 Uhr

Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,09 Mrd. € wert.

US-Handelspolitik, schwache Baukonjunktur, halbierte Margenerwartungen: Wacker Chemie steht vor ungelösten Fragen. Analysten sehen nach der Rallye kaum noch Luft nach oben.

Der Dax hat am Dienstag seiner jüngsten Kursrally Tribut gezollt. Trotz der zugespitzten Lage im Iran-Krieg hielten sich die Gewinnmitnahmen in Grenzen. Allerdings "wachsen schon wieder die Zweifel, ob es tatsächlich zeitnah zu einer schnellen und …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,25 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,15 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +0,53 %. Covestro verliert -0,17 %

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Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.