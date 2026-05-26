PVA TePla Aktie steigt - 26.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von PVA TePla. Mit einer Performance von +3,26 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PVA TePla Aktie. Nach einem Plus von +3,03 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 44,96€, mit einem Plus von +3,26 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die PVA TePla Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +63,97 %.

Allein seit letzter Woche ist die PVA TePla Aktie damit um +4,51 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +92,02 % gewonnen.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,51 % 1 Monat +18,26 % 3 Monate +63,97 % 1 Jahr +150,31 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 26.05.2026, 13:09 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 962,22 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,15 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -2,15 %.

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Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.