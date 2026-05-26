Börse, Baby!
OpenAI vor IPO: Kommt der größte Börsenkracher aller Zeiten?
Sam Altman will an die Börse. Rechtliche Streitigkeiten sind aber nicht das einzige Problem, dass die Sorgenfalten beim ChatGPT-CEO tiefer werden lassen. Der gewichtigste Punkt: die Rentabilität.
- Sam Altman plant IPO Rentabilität bleibt offen
- Anthropic und Claude drohen OpenAIs Vorsprung
- Agentische KI löschte bei Pocket OS komplette Datenbank
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Denn das Unternehmen operiert nicht profitabel.
Und die Wettbewerber holen auf: OpenAIs Vorsprung im KI-Wettlauf wird durch Anthropic, den Hersteller von Claude, bedroht. Claude setzt stark auf Agentische AI, die das nächste große Ding werden soll.
Eines ist sicher: Mit dem Börsengang von SpaceX am 12. Juni und dem IPO von OpenAI wird sich die Börsenlandschaft radikal ändern. Es wird nicht nur mehr die Magnificient Seven, die Glorreichen Sieben geben, sondern diese beiden Unternehmen werden mit einem Schlag in diese Gruppe vorstoßen.
Agentische KI soll der nächste große Knüller werden. Dabei agiert die KI selbstständig, wird nicht mit einer einzelnen Frage, sondern mit komplexen Problemfeldern konfrontiert.
Aber das kann auch daneben gehen, wie jünst ein Beispiel von Pocket OS belegt. Der US-amerikanische Autovermieter überließ sein gesamtes Netzwerk Claude 4.6. Der KI-Agent löschte innerhalb und ohne zu fragen, die gesamte Datenbank des Unternehmens und zudem alle Backups. Und das obwohl die KI zuvor die Anweisung erhalten hatte, dies nicht zu tun.
Es mag sein, dass die Anwendungen noch in den Kinderschuhen stecken. Es drängen mit Anthropic und SpaceX gleich zwei Unternehmen an die Börse, die demn Markt ordentlich durchmischen werden.
Was sollten Anleger jetzt tun?
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Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 329,8EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.