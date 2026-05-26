Eines ist sicher: Mit dem Börsengang von SpaceX am 12. Juni und dem IPO von OpenAI wird sich die Börsenlandschaft radikal ändern. Es wird nicht nur mehr die Magnificient Seven, die Glorreichen Sieben geben, sondern diese beiden Unternehmen werden mit einem Schlag in diese Gruppe vorstoßen.

Und die Wettbewerber holen auf: OpenAIs Vorsprung im KI-Wettlauf wird durch Anthropic, den Hersteller von Claude, bedroht. Claude setzt stark auf Agentische AI, die das nächste große Ding werden soll.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Agentische KI soll der nächste große Knüller werden. Dabei agiert die KI selbstständig, wird nicht mit einer einzelnen Frage, sondern mit komplexen Problemfeldern konfrontiert.

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Aber das kann auch daneben gehen, wie jünst ein Beispiel von Pocket OS belegt. Der US-amerikanische Autovermieter überließ sein gesamtes Netzwerk Claude 4.6. Der KI-Agent löschte innerhalb und ohne zu fragen, die gesamte Datenbank des Unternehmens und zudem alle Backups. Und das obwohl die KI zuvor die Anweisung erhalten hatte, dies nicht zu tun.

Es mag sein, dass die Anwendungen noch in den Kinderschuhen stecken. Es drängen mit Anthropic und SpaceX gleich zwei Unternehmen an die Börse, die demn Markt ordentlich durchmischen werden.

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