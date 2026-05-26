Besonders beachtet!
Pony AI - Aktie zieht deutlich an - 26.05.2026
Am 26.05.2026 ist die Pony AI Aktie, bisher, um +8,06 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Pony AI Aktie.
Wie hat sich die Pony AI-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Am heutigen Handelstag konnte die Pony AI Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,06 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Pony AI Aktie. Nach einem Plus von +1,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 8,4500€, mit einem Plus von +8,06 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Pony AI Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -30,70 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pony AI Aktie damit um +23,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Pony AI auf -35,25 %.
Pony AI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+23,32 %
|1 Monat
|-12,22 %
|3 Monate
|-30,70 %
|1 Jahr
|-51,23 %
Informationen zur Pony AI Aktie
Es gibt 352 Mio. Pony AI Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,98 Mrd. € wert.
Robotaxis boomen: Pony AI überrascht mit massivem Umsatzsprung
Pony AI steigert Robotaxi-Umsätze massiv, expandiert nach Europa und hebt seine Jahresziele deutlich an. Die Flotte wächst schneller als geplant.
PONY AI Inc. Reports First Quarter 2026 Financial Results with Continued Growth in Robotaxi Revenues and Expanding Fleet Deployment
Robotaxi revenues growth — Robotaxi revenues grew by 395.4% year-over-year in Q1, with fare-charging revenues rising by 456.5%. Updating 2026 growth targets — We raise our 2026 Robotaxi revenues target from 3 times to more than 3.5 times the level …
Pony AI Aktie jetzt kaufen?
Ob die Pony AI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pony AI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.