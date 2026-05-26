Pony AI - Aktie zieht deutlich an - 26.05.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Pony AI Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -30,70 % verkraften.

Am heutigen Handelstag konnte die Pony AI Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,06 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Pony AI Aktie. Nach einem Plus von +1,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 8,4500€, mit einem Plus von +8,06 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pony AI Aktie damit um +23,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Pony AI auf -35,25 %.

Pony AI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,32 % 1 Monat -12,22 % 3 Monate -30,70 % 1 Jahr -51,23 %

Informationen zur Pony AI Aktie

Stand: 26.05.2026, 13:15 Uhr

Es gibt 352 Mio. Pony AI Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,98 Mrd. € wert.

Pony AI steigert Robotaxi-Umsätze massiv, expandiert nach Europa und hebt seine Jahresziele deutlich an. Die Flotte wächst schneller als geplant.

Robotaxi revenues growth — Robotaxi revenues grew by 395.4% year-over-year in Q1, with fare-charging revenues rising by 456.5%. Updating 2026 growth targets — We raise our 2026 Robotaxi revenues target from 3 times to more than 3.5 times the level …

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Ob die Pony AI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pony AI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.