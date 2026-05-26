BYD Aktie legt zu - 26.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von BYD. Mit einer Performance von +1,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BYD Aktie. Nach einem Plus von +0,75 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 10,258€, mit einem Plus von +1,08 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Der heutige Anstieg bei BYD konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,49 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um +0,33 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei BYD auf -4,46 %.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,33 % 1 Monat -9,94 % 3 Monate -1,49 % 1 Jahr -34,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Stand: 26.05.2026, 13:18 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Aktie. Diskutiert wird, wie das geplante Werk in Ungarn Kosten, Margen und Nachfrage in Europa beeinflusst – inklusive Lohnkosten, Zölle und Auswirkungen auf die Wertschöpfung der Zulieferer – und welche Folgen das für fundamentale Bewertung und Kursentwicklung haben könnte. Technischer Fortschritt (Roboter-Einsatz, Feststoffbatterie-Patent) sowie kursrelevante Bewegungen in Hongkong, Shanghai und Shenzhen werden ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,77 Mrd. € wert.

Die BYD-Aktie hat ihre Erholungsversuche vorerst abgebrochen und notiert wieder unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange klare Kaufsignale fehlen, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht.

Die BYD-Aktie hat ihre Erholungsversuche vorerst abgebrochen und notiert wieder unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange klare Kaufsignale fehlen, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,92 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,07 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,52 %. Xylem legt um +0,25 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,33 %. Stellantis notiert im Minus, mit -0,18 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.