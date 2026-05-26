BP verkauft Raffinerie Gelsenkirchen - EU gibt grünes Licht
- EU genehmigt Verkauf der Raffinerie Gelsenkirchen
- Raffinerie verarbeitet rund zwölf Millionen Tonnen
- Rund 1.800 Beschäftigte und Investitionsprüfung
BRÜSSEL/GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Mineralölkonzern BP darf aus EU-Sicht seine Raffinerie in Gelsenkirchen an den Raffineriebetreiber Klesch-Gruppe verkaufen. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit. Die Unternehmen hätten nur eine begrenzte gemeinsame Marktstellung. Bei großen Übernahmen prüft die Brüsseler Behörde, ob dadurch unverhältnismäßig große Einschränkungen des freien Wettbewerbs entstehen können.
Die Raffinerie Gelsenkirchen ist eine der größten Deutschlands. Der aus zwei Standorten bestehende Komplex kann jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Rohöl verarbeiten. Hergestellt werden vor allem Kraftstoffe für den Straßen- und Luftverkehr. Produziert werden auch Rohstoffe für die petrochemische Industrie.
Rund 1.800 Beschäftigte
Der integrierte Raffineriekomplex mitsamt Tanklager in Bottrop beschäftigt laut BP-Angaben von März rund 1.800 Menschen. Der Konzern hatte im März angekündigt, die Raffinerie an die konzernunabhängige Klesch-Gruppe zu verkaufen. Der Verkauf soll nach einer Zustimmung der Behörden noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden, hieß es damals.
Die auf Malta ansässige Klesch-Gruppe des US-Amerikaners A. Gary Klesch betreibt in Europa zwei Ölraffinerien: die Raffinerie Heide im schleswig-holsteinischen Kreis Dithmarschen und eine Raffinerie im dänischen Kalundborg.
Bericht: Bundesministerium prüft
Das Bundeswirtschaftsministerium prüft laut einem "Spiegel"-Bericht von April ebenfalls den Verkauf der Raffinerie und nimmt dafür eine Investitionsprüfung vor. Hinter der auf Malta ansässigen Klesch-Gruppe stehe ein undurchsichtiges Firmenkonstrukt in der Steueroase Jersey, berichtete der "Spiegel". Der Staat kann unter bestimmten Voraussetzungen den Erwerb von Firmen durch nicht-europäische Investoren untersagen./wea/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 6,312 auf Tradegate (26. Mai 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -7,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,94 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 94,34 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3375. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4286GBP. Von den letzten 7 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -0,83 %/+10.643,80 % bedeutet.
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Ich lese hier immer nur "mimimi"....🙄
Tja, angeblich schauen die Aktienmärkte schon weit hinter den Irankrieg wo der megaastronomische Aufschwung mit unbegrenztem Wachstum wartet, ohne jemals die Folgen und anderen Parameter (Inflationsanstieg, langfristig gestörte Lieferketten, Zinsanstieg etc.) eingepreist zu haben. Bei BP wird hingegen der kommende Gewinnanstieg gar nicht erst eingepreist, weil die Gewinne ja irgendwann mal wieder fallen werden.