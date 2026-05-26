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    BP verkauft Raffinerie Gelsenkirchen - EU gibt grünes Licht

    Für Sie zusammengefasst
    • EU genehmigt Verkauf der Raffinerie Gelsenkirchen
    • Raffinerie verarbeitet rund zwölf Millionen Tonnen
    • Rund 1.800 Beschäftigte und Investitionsprüfung
    BP verkauft Raffinerie Gelsenkirchen - EU gibt grünes Licht
    Foto: StockMarketVisuals - stock.adobe.com

    BRÜSSEL/GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Mineralölkonzern BP darf aus EU-Sicht seine Raffinerie in Gelsenkirchen an den Raffineriebetreiber Klesch-Gruppe verkaufen. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit. Die Unternehmen hätten nur eine begrenzte gemeinsame Marktstellung. Bei großen Übernahmen prüft die Brüsseler Behörde, ob dadurch unverhältnismäßig große Einschränkungen des freien Wettbewerbs entstehen können.

    Die Raffinerie Gelsenkirchen ist eine der größten Deutschlands. Der aus zwei Standorten bestehende Komplex kann jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Rohöl verarbeiten. Hergestellt werden vor allem Kraftstoffe für den Straßen- und Luftverkehr. Produziert werden auch Rohstoffe für die petrochemische Industrie.

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    Rund 1.800 Beschäftigte

    Der integrierte Raffineriekomplex mitsamt Tanklager in Bottrop beschäftigt laut BP-Angaben von März rund 1.800 Menschen. Der Konzern hatte im März angekündigt, die Raffinerie an die konzernunabhängige Klesch-Gruppe zu verkaufen. Der Verkauf soll nach einer Zustimmung der Behörden noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden, hieß es damals.

    Die auf Malta ansässige Klesch-Gruppe des US-Amerikaners A. Gary Klesch betreibt in Europa zwei Ölraffinerien: die Raffinerie Heide im schleswig-holsteinischen Kreis Dithmarschen und eine Raffinerie im dänischen Kalundborg.

    Bericht: Bundesministerium prüft

    Das Bundeswirtschaftsministerium prüft laut einem "Spiegel"-Bericht von April ebenfalls den Verkauf der Raffinerie und nimmt dafür eine Investitionsprüfung vor. Hinter der auf Malta ansässigen Klesch-Gruppe stehe ein undurchsichtiges Firmenkonstrukt in der Steueroase Jersey, berichtete der "Spiegel". Der Staat kann unter bestimmten Voraussetzungen den Erwerb von Firmen durch nicht-europäische Investoren untersagen./wea/DP/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 6,312 auf Tradegate (26. Mai 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -7,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 94,34 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3375. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4286GBP. Von den letzten 7 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -0,83 %/+10.643,80 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Iran-Konflikts und einer möglichen Sperrung der Straße von Hormus auf Ölpreis und BP-Kurs. Diskutiert werden US-Exportstatus vs. Rohölbedarf, erwartetes EPS (~€0,91) und Entschuldung (~€5 Mrd), Dividenden- und Kursrisiken bei ~€6–6,5 sowie Chancen auf Anstieg über €8 durch anhaltend hohe Ölpreise und BPs integrierte Öl-/Gas-Position.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BP eingestellt.

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    dpa-AFX
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