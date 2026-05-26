BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 402 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman kommentierte am Dienstag erste kritische Stimmen zum ersten Elektrofahrzeug Luce. "Wenn Ferrari das Auto baut, werden die Kunden schon kommen", schrieb der Experte. Dies sei schon immer der Weg der Italiener gewesen und er bleibt davon überzeugt, dass dieses Erfolgsrezept auch weiterhin funktionieren wird./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,53 % und einem Kurs von 290,4EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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