BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 402 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman kommentierte am Dienstag erste kritische Stimmen zum ersten Elektrofahrzeug Luce. "Wenn Ferrari das Auto baut, werden die Kunden schon kommen", schrieb der Experte. Dies sei schon immer der Weg der Italiener gewesen und er bleibt davon überzeugt, dass dieses Erfolgsrezept auch weiterhin funktionieren wird./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:07 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:07 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,53 % und einem Kurs von 290,4EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 304,92 € , was eine Steigerung von +5,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer